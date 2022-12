Derfor sagde han ja til 'X Factor'

Det har ikke været en negativ oplevelse for Simon Kvamm at 'hænge ud' med Blachman. Se første klip fra næste sæson af 'X Factor' her

Allerede 1. januar starter en ny sæson af 'X Factor', og denne gang er det med Thomas Blachman, Kwamie Liv og Simon Kvamm i dommerstolene.

Dommerne har allerede nu optaget alt undtagen liveshows, og for den mangeårige 'X Factor'-fan Simon Kvamm har det været en stor oplevelse at bruge hele dage med den garvede 'X Factor'-dommer Thomas Blachman.

- Har det levet op til dine forventninger at sidde ved siden af Blachman? spørger Ekstra Bladet den nye dommer til 'X Factor'-pressemødet torsdag.

- Ja og mere til. Jeg havde forestillet mig, at det ville være spændende at høre ham forholde sig til deltagere og snakke om musik, men det har overrasket mig, hvor hyggeligt og sjovt det har været at hænge ud med ham, svarer Simon Kvamm.

Lige præcis Thomas Blachman har også haft en betydning for, at Simon Kvamm overhovedet sidder ved dommerbordet i næste sæson. Det var nemlig den skaldede dommers tilstedeværelse ved dommerbordet, der gjorde, at han tog opgaven på sig.

- Tror du X Factor stadig ville eksistere i Danmark uden Blachman?

- Det er et godt spørgsmål, det tvivler jeg på. Jeg ville i hvert fald ikke have sagt ja, hvis ikke han var der, svarer Simon Kvamm.

Det bliver Simon Kvamms første sæson som dommer. Foto: Linda Johansen

Hvorfor Simon Kvamm ellers sagde 'ja tak' til tjansen som 'X Factor'-dommer er heller ikke hemmelig.

- Min indre cirkushest har lyst til at prøve at træde ind i det her familieunderholdningscirkus af et program. Jeg har selv set det med min familie i mange år, så der er noget, der kribler dér, fortalte han til Ekstra Bladet om tjansen som dommer i august og fortsatte:

- Men det er også fordi, jeg har nået en alder, hvor jeg har noget erfaring, som det kunne være sjovt og spændende at prøve at give videre fra mit eget virke som musiker.

