Derfor skifter de navn

Kulturradio Danmark, som står bag Radio Loud, har sendt en redegørelse til Radio- og tv-nævnet, hvori de forklarer årsagen til det kontroversielle navneskift, der omdøber Radio Loud til '24syv'.

Det skriver MediaWatch, som har fået delvis aktindsigt i redegørelsen.

'Redningsplan'

Redegørelsen kalder Kulturradio Danmark selv for en 'redningsplan', og den kommer, efter nævnet i begyndelsen af oktober udtalte 'usædvanlig skarp kritik' af kanalen.

Dengang erklærede programdirektør Simon Andersen, at det var en 'fair kritik'.

- Jeg synes, det er fair kritik. Når vi ikke lever op til kravene, er der ikke andet at gøre end at følge op, lød det dengang fra Simon Andersen til Ekstra Bladet.

Ødelagt brand

Nu er redningsplanen klar, og her kalder man blandt andet navneskiftet for en 'game-changer'. Radio Louds navn er nemlig tilsyneladende uopretteligt ødelagt.

'Den dårlige omtale af Loud og deraf følgende negative brandværdi er årsag til, at Kulturradio Danmark har overvejet og er kommet til den konklusion, at det er vigtigt for genrejsningen af Kulturradio Danmark at skifte navn,' lyder det blandt andet.

Samtidig fremgår det, at der er et ejerskifte på vej.

Nogle af de oprindelige ejere i form af Radio Diablo, Radio Limfjord og Radio Max Danmark trækker sig fra projektet, som således vil blive 91 procent ejet af Berlingske Media.