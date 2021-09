Derfor stopper han

Anders Breinholt burde have trukket stikket tidligere, fortæller han om sin beslutning om at stoppe som vært på 'Natholdet'

Mandag morgen smed tv-vært Anders Breinholt lidt af en bombe, da han offentliggjorde, at han har stopper som vært på TV 2-programmet 'Natholdet'.

I et opslag på Instagram kunne han oplyse, at beslutningen var hans, og at den ikke havde været helt nem. Hvad der har fået den 48-årige vært til at vinke farvel til succes-programmet, forklarer han ikke nærmere i opslaget.

Det gør han til gengæld i Radio4-programmet 'Det sidste måltid'.

- Jeg burde have trukket det stik meget tidligere. Bare et godt råd til folk, der har stress eller går og kan mærke, at der er noget, der ikke er, som det skal være, og man ikke er glad for at gå på arbejde, siger han i programmet og fortsætter:

- Når der bare er 15 lamper, der ringer, så skal man lige tage det til en stærk overvejelse og tage det alvorligt.

Sådan så det ud, da Anders Breinholt var vært i første sæson af 'Natholdet' i 2010. Foto: Finn Frandsen

Sagde stop

Den 48-årige vært fortæller, at de mange jobs og bijobs, han i en periode tog på sig, fik bægeret til at flyde over, og det hele blev for meget i forbindelse med showet 'Linde og Breinholt', hvor han måtte trække sig grundet overanstrengelse.

- Man kan bare mærke det, at der er noget galt, uden måske at kunne sætte en finger på, hvad det er. Jeg har prøvet rent fysisk, at tæppet bare blev revet væk under mig. Jeg væltede ikke eller besvimede, men jeg tænkte bare 'Wow', og det sortnede for øjnene lidt ligesom, når man skal kaste op, siger han og tilføjer:

- Det er noget af det mest ubehagelige, at jeg har oplevet i hele mit liv.

Til sidst måtte han også se i øjnene, at det betød, at han skulle stoppe med 'Natholdet'.

- Alt, hvad jeg gik og lavede, blev med en pistol for panden i stedet for, at det var lystbetonet. Og der var det bare, at kroppen til sidst sagde stop og sendte en sidste advarsel, som betød, at jeg skulle stoppe med det, jeg havde gang i, siger Breinholt.

Hvad så nu?

Hvad der skal ske fremover, kan han endnu ikke løfte sløret for, lyder det.

- Jeg ved, at jeg gerne vil blive ved med at lave fjernsyn, og lige nu siger jeg inde i mit hoved, at jeg ikke har lyst til at udkomme med samme kadence som tidligere, men det kan være, det ændrer sig, hvis den mest geniale ide kommer op, lyder det fra Breinholt, der heller ikke kan fortælle, hvem der bliver ny vært for 'Natholdet'.

- Jeg havde orkestreret en ret fed plan, synes jeg selv, for, hvem der skulle overtage, hvordan overtagelsen skulle være og hele lortet, og jeg kan desværre ikke komme ind på, hvorfor der kom grus i maskineriet, men jeg kan bare sige, at der var en masse uenigheder nogle forskellige steder, og jeg blev lidt ked af det, da det røg i vasken.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Anders Breinholt, men hans kone, Line Breinholt, der også er hans manager, kan oplyse, at han ikke har yderligere kommentarer for nuværende.

'Det sidste måltid' med Anders Breinholt som gæst sendes på Radio4 søndag formiddag, men ligger allerede nu som podcast. Hør hele programmet her: