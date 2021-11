Derfor stopper han

Silas Holst fortæller nu, at der er en anden særlig grund til, at han ikke kommer til at være med i 'Vild med dans' næste år

Sidste fredag fortalte Silas Holst til Ekstra Bladet, at årets sæson af 'Vild med dans' bliver hans sidste.

Da Ekstra Bladet talte med ham efter fredagens 'Vild med dans', satte han flere ord på hvorfor.

Når 'Vild med dans' løber af stablen næste år i september, skal Silas Holst nemlig samtidig være med i teaterforestillingen 'Den skaldede frisør'.

- Jeg plejer at kunne få det til at gå op med, at jeg både kan lave teater og 'Vild med dans', men jeg kan da godt mærke, at jeg ikke ligefrem bliver yngre og yngre, sagde han til Ekstra Bladet efter fredagens afgørelse og fortsatte:

- Sidste år lavede jeg 'Dirty Dancing' under 'Vild med dans' og pendlede frem og tilbage mellem Århus og København seks dage om ugen, og jeg har også to børn. Så jeg lovede mig selv sidste år, at det ville jeg ikke gøre igen. Jeg vil ikke have to så krævende jobs på samme tid. Det var virkelig hårdt. Så det føler jeg ikke, at jeg har kræfter til.

Silas Holst og Lise Rønne klarede sig videre i 'Vild med dans' fredag aften. Foto: Anthon Unger

Silas Holst ser da også frem til, at der kommer lidt mere ro på for en stund.

- Jeg har været heldig at lave teater i mange år, og nu skal jeg lidt tilbage til det i noget tid, og det glæder jeg mig til, sagde han og fortsatte:

- Men jeg kan også godt lide at være her (i 'Vild med dans', red.). Jeg elsker at danse med Lise. Det er også derfor, det føles som det rigtige tidspunkt at sige tak efter denne her sæson, fordi det er drømmescenariet at stå sammen med Lise. Det er drømmemåden at slutte på for mig.

Skal ikke være dommer

Efter Silas Holst har meldt ud, at han har planer om at stoppe i 'Vild med dans', har flere medier berettet, at danseren ville afløse Britt Bendixen i dommerstolen, men det har intet på sig, slog han fast.

- Jeg har ikke hørt det, og jeg mindes ikke, at jeg har haft en samtale om det. Men jeg ville da blive enormt stolt, hvis TV 2 spurgte mig om det, men det er ikke noget, de har spurgt mig om, og det er ikke noget, der er på tegnebrættet, sagde han med et grin og fortsatte:

- Jeg ved slet ikke, om Britt stopper, så jeg blev meget overrasket over at læse det. Men jeg synes da, det ville være en kæmpe fornøjelse, hvis man fik lov til det en dag, sagde han og understregede:

- Hvis der skulle blive en plads ledig, så ville jeg springe på den! Jeg ville elske det.

