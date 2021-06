Derfor tog han 'forhadt' valg

- Han burde have valgt mig

Isabella ærgrer sig bestemt over, at det ikke blev til mere tid under de græske himmelstrøg.

- Jeg synes virkelig, at Casper burde have valgt mig fremfor Michaela. Mange af os havde forklaret ham sandheden omkring Michaela; at hun var en helt anden, når han var tilstede. Tiden må vise, om han tog det rigtige valg, forklarer hun.

- Mit mål var at lære Casper at kende for at se, og på den måde kan man sige, at jeg har spildt min tid ved at medvirke. Jeg vælger at fokusere på, at deltagelsen har givet mig så meget andet. Jeg har lært meget om mig selv og fået gode bekendtskaber, fortsætter hun.

Det blev ikke Isabella, der løb med Caspers hjerte. Foto: Lotte Lemche

Isabella slår desuden fast, at hun til dels godt kan forstå Caspers valg:

- Jeg havde det egentlig fint nok med at blive valgt fra, fordi vi ikke havde haft tid til at lære hinanden at kende. De andre piger var bare længere i processen i forhold til at date Casper, fordi de var afsted flere gange, og sådan var det. Men jeg er da ærgerlig over, at Casper og jeg ikke nåede at få tid sammen, afslutter hun.