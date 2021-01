Derfor trak TV2-par sig i sidste øjeblik

Et par fra det nye 'Årgang 20' valgte at trække sig inden premieren. Nu fortæller de lidt mere om hvorfor

Når TV2 torsdag blænder op for det spritnye program 'Årgang 20', hvor seerne ligesom i det populære 'Årgang 0' kan følge en række familier og deres børn, fra de er spæde til voksne, bliver det med én familie mindre end først planlagt.

Før premieren kom det nemlig frem, at det fynske par Mette Heestaal og Jonas Heestaal havde valgt at trække sig fra programmet, inden det blev sendt i tv.

Siden da har man ikke hørt mere om parrets beslutning, men over for Ekstra Bladet sætter de nu et par ord på, hvorfor de ikke ønskede at være en del af programmet alligevel.

'Vi ved næsten ikke, hvordan vi skal svare uden at lægge op til større debat, hvilket vi ikke ønsker,' skriver de i en besked til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Men i sidste ende kunne hverken vi eller produktionsselskabet se os i det format, som de ønskede,' lyder det videre fra parret, der ikke ønsker at gå i yderligere detaljer omkring deres exit fra programmet.

Kræver meget

Ekstra Bladet har tidligere været i kontakt med produktionsselskabet bag 'Årgang 20', og de forklarede, at en deltagelse i programmet kræver meget af familierne.

'Som det ofte er tilfældet, når man laver tv, er der også på 'Årgang 20' sket ændringer, siden vi gik i gang med de indledende optagelser tilbage i 2019. Vi er blandt andet gået fra fem til fire familier for at kunne skabe et program, hvor hvert afsnit indeholder de elementer og detaljer om familierne, som formatet lægger op til,' lød det fra Warner Bros' Jan Bacher Dirchsen, som står bag programmet, i en mail til Ekstra Bladet.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende

'Det kræver rigtig meget af familierne at medvirke i ’Årgang 20’, da de skal være klar på at invitere seerne langt ind i deres private rammer. Det er en svær øvelse, men essentielt for programmets karakter. Vi har haft en fin dialog med Mette og Jonas i forløbet, og de har nu fået alle de videooptagelser, vi nåede at lave sammen, og vi ønsker dem alt det bedste med deres lille, nye familie,' lød det videre.

Tidligere har man blandt andre kunnet følge Emma, Stephanie, Rachel og Christian i 'Årgang 0', som nu får en efterfølger. Foto: Thomas Marott/TV2

Det forventes, at 'Årgang 20' skal følge børnene og deres forældre de næste 18 år.