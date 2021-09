Derfor vælger jeg 22 år yngre fyr

45-årige Allan Olsen er glad for at have 22-årige Morten med som bejler i tv-programmet 'Landmand søger kærlighed'

Har du set aftenens afsnit af 'Landmand søger kærlighed', vil du vide, at 22-årige Morten flytter ind på den firlængede gård sammen med 45-årige Allan Jensen og de andre bejlere.

Til Ekstra Bladet fortæller landmanden, at han er klar over, at der er en stor aldersforskel mellem dem, men at det ikke er altafgørende.

- Selvfølgelig var jeg også godt klar over, at der er 22 år imellem os, men der er så mange aspekter i kærlighed. Og der er mange, som sidder i deres stuer, som har været sammen i mange år, hvor der er 20 års aldersforskel mellem dem. Det kan sagtens fungere.

- Nogle gange skal vi ikke være så hurtige til at dømme folk. Vi skal være lidt mere gode til at se hinanden som mennesker og ikke kun som hudfarve, alder, køn og alt muligt andet. Bare giv folk en chance, udtaler landmanden.

Morten har en brun læderjakke på. Foto: TV2 / DANMARK

Bryder fordomme

Det var dog ikke helt uden betænkeligheder, at Allan Jensen hev unge Morten med i 'Landmand søger kærlighed', afslører han.

- Jeg tænkte selvfølgelig over, hvad folk vil tænke, men omvendt tænkte jeg, at folk tænker så meget. Man bliver også bare nødt til at bryde med fordommene.

Når det så er sagt, er landmanden, der er ægproducent og bor lidt uden for Mariager, ikke i tvivl om, at det var den rigtige beslutning.

- Morten havde lavet en fin video og skrevet et pænt brev, hvor jeg kunne se, at vi havde mange ting tilfælles. Derfor fik Morten chancen for at komme med.

- Han er moden og den eneste, som er uddannet landmand, og han er faktisk et rigtig fantastisk menneske, så jeg synes, han skulle have chancen for at vise, hvem han var, fortsætter Allan Jensen.

Landmanden slutter af med at sige, at han lige så meget kunne forestille sig Morten som kæreste som nogle af de andre bejlere, der er med i programmet.

Allan Jensen er på date med sine bejlere. Foto: TV2 / DANMARK

'Landmand søger kærlighed' vises på TV 2 tirsdag klokken 20 og kan også ses på TV 2 Play.

