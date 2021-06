- Derfor valgte jeg hende

Efter Jaffers familie havde fundet deres favoritter, stod det klart for ham, hvem han skulle have med på date

Louise, Linea, Kirstine og Stine blev i onsdagens afsnit af 'Bachelor' inviteret med på gruppedate af Jaffer.

Her fik de sig lidt af en overraskelse, da Jaffers mor og bror pludselig skulle være en del af daten. De pegede Louise og Kirstine ud som deres favorit-piger til Jaffer, og det blev afgørende for, hvem han tog med på alene-date.

- I sidste ende var det mig, der tog beslutningen om, hvem jeg skulle have med på date, men det var rart at høre noget udefra. Man er lidt i en boble, når man er med i sådan et program. Så jeg tog det klart meget til eftertanke, hvad de syntes. Og de fremhævede Louise og Kirstine som gode matches til mig, lyder det fra Jaffer, som fortsætter:

- Louise havde jeg allerede været på en alene-date med, så derfor valgte jeg Kirstine, så jeg kunne lære hende bedre at kende. Men det skal siges, at jeg var jeg enig med min familie i, at det var de to piger, der havde gjort et særlig godt indtryk den dag.

Jaffer nød at have sin mor og bror på besøg i det græske. Foto: TV2

At Jaffer skulle præsentere de fire kvinder for sin familie, havde han intet problem med:

- Jeg vidste godt, at min familie skulle derned på et tidspunkt, men jeg vidste ikke hvornår. Det var så fint, at de skulle møde pigerne. Jeg er dog glad for, at jeg valgte de piger, som jeg havde. Nu var vi nået så langt i forløbet, så jeg havde valgt nogle piger, som jeg tænkte kunne være et match, og som jeg fandt særligt specielle. Så jeg er glad for, at de mødte netop de fire piger, fortæller han.

