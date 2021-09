Lige fra starten skilte Emil Bay Mortensen sig ud i 'Landmand søger kærlighed', da han slog rekorden for antallet af breve.

Hele 129 bejlere ville på date med den 26-årige landmand, som skulle vælge fem kvinder, han ville gå videre med.

En af disse kvinder - Melissa - gjorde et særligt indtryk på Emil, der altså har vundet landmandens hjerte og nu skal på romantisk weekend med ham.

- Melissa blev min favorit efter gruppedaten, fordi jeg fik et godt indtryk af hende. Jeg kom også tæt på hende under en middag mellem optagelserne, hvor alle pigerne var med, og der var Melissa meget sød, siger Emil til Ekstra Bladet.

- Jeg skulle finde den kvinde, jeg bedst kan se mig selv med i de omgivelser og den livsstil, der tilhører som landmand, og der synes jeg, at hun faldt bedst ind. Og hun så jo skidegodt ud, griner han.

Melissas heste

Emil Bay Mortensen fortæller, at han, udover at have en god kemi med Melissa, også kan lide, at hun er dedikeret omkring sine heste.

Ifølge Emil gør det nemlig ikke spor, at Melissa bruger flere timer på sine heste - tid, de i virkeligheden kunne have brugt sammen.

- Det er ikke meget værre end, at jeg bruger tre til fire timer om dagen på landbruget, så på den måde er det rart med en, der ved, at der er noget, der bare skal ordnes, siger landmanden.

Han arbejder selv med kødkvæg til hverdag og kan godt forstå det ansvar, der er forbundet med at have dyr.

- Det er et dyr, og det kan f.eks. ikke vente til dagen efter med at få foder. Melissa havde den forståelse, at når tingene skal gøres, så skal de gøres, fortæller Emil og afslører, at han ser et kærestepotentiale i Melissa.

'Landmand søger kærlighed' vises på TV 2 tirsdag klokken 20 og kan også ses på TV 2 Play.

Derfor valgte jeg hende

