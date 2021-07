Derfor var jeg utro

Lasse og Simone fortæller i det seneste afsnit af 'Fede Forhold' om, hvordan Lasse var Simone utro, kort efter, at parret fik deres første barn.

Til Ekstra Bladet fortæller Lasse, at han dengang følte sig overset af den nybagte mor.

- Simone har altid været mor med stort M, og vi havde lige fået vores første barn. Jeg tror, at jeg manglede noget bekræftigelse og kærlighed.

Det giver Simone Lasse ret i.

- Jeg var så opslugt af at være den bedste mor, jeg kunne være, at jeg nok glemte Lasse lidt i forbifarten, siger hun.

Kommet videre

Heldigvis er parret, der blev forældre for første gang i 2013, kommet videre siden da.

- Jeg er et meget tilgivende menneske. Vi har bearbejdet det og er for længst kommet videre, fortæller Simone.

- Enten går man fra hinanden eller også så arbejder man på det, tilføjer Lasse.

Vejer over 100 kilo: Frygter for børnene

Tyv tror, hver mand stjæler

Men selvom Simone for længst har tilgivet sin mand, så har episoden haft sine konsekvenser.

Til Ekstra Bladet fortæller Lasse, at han i dag render rundt med en konstant frygt for at Simone skulle finde på at gøre det samme imod ham.

- Det er ikke mig, der er offeret her, men det har bare haft den eftervirkning, at jeg bærer rundt på en masse jalousi og mistillid. Tyv tror, hver mand stjæler.

Og det gør ondt på Simone, at hendes mand ikke stoler på hende.

- Men det gør enormt ondt på mig, at vide hvor meget energi Lasse bruger på at frygte noget, jeg aldrig kunne finde på, fortæller hun.

