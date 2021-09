Derfor ville Morten have sex-aftale

Det var for sjov - og så alligevel ikke - at der pludselig røg en samtykkeerklæring ind i samtalen hos det nygifte 'Gift ved første blik'-par

Det var med et glimt i øjet, men bestemt også med en vis portion alvor, at 46-årige Morten Stokholm hev iPad'en frem og fandt en samtykkeerklæring frem, som han gerne ville have sin spritnye hustru til udfylde i torsdag aftens afsnit af 'Gift ved første blik'.

Det noget overraskende tvist i det få dage gamle ægteskab tog hans udkårne, Mette Kragh Nielsen, i stiv arm.

- Som hun meget rammende sagde i programmet, så var det Mortens gak og løj. Og det var præcis, hvad det var, siger Morten Stokholm til Ekstra Bladet om episoden og fortsætter:

- Men det er på ingen måde en joke! Jeg mener helt oprigtigt, at det er vigtigt at få afstemt forventninger i alle aldre. Måske er det lettere at tale om sine grænser, når man har den alder, Mette og jeg har. Men som far til to teenage-børn, så mener jeg helt ærligt, at det er vigtigt at tale om grænser. Af alle slags - også de seksuelle.

At 'Gift ved første blik' kan være et lidt bizart sted at sætte debatten om samtykkeerklæring på dagsordenen, er han helt med på, at nogen nok vil synes.

- Jeg kunne have slået min holdning op på Facebook. Det var der så tre af mine venner, der havde set. Nu har jeg et talerør, og jeg synes, at det er vigtigt, at man taler om sine grænser. Jeg er meget kommunikativ og vil gerne tale om den slags. Så det er ikke påtaget, når jeg bringer det op, understreger han.

Morten Stokholm fortæller, at samtalen om samtykke og grænser ikke var første gang, at det nygifte par talte sammen om sex.

- Hun var også forberedt på, at det var sex, vi skulle tale om. Seksualitet er vigtigt i et forhold. Også i mit og Mettes forhold. Det er et emne, der ligger mig nært, og jeg er glad for, at Mette var med på den, siger han.

Sexsnak fyldte i det hele taget en del for parret de første dage som ægtepar.

- Der er jo en form for pres for, at der skal ske noget intimt mellem os. Vi bliver lagt i samme seng og allerede efter den første nat spørger produktionen os, om vi har haft sex. Det kan virkelig gå galt, hvis man overtræder hinandens intime grænser. Det har vi set i tidligere års udgaver af 'Gift ved første blik', siger han.

De direkte spørgsmål og afstemte forventninger passer Morten Stokholm godt. Derimod har han svært ved at navigere i dating-livets spil med skjulte forventninger og taktiske spil.

- Det opdagede jeg, da jeg datede lidt, inden jeg meldte mig til 'Gift ved første blik'. Så mødes man til at kemi-møde og går en tur og drikker en kop kaffe. Men hvad betyder det, hvis hun vil mødes igen? Er det så noget, eller får man efterfølgende at vide, at 'vi er to forskellige stedet i livet'? Jeg forstår mig simpelthen ikke på, hvorfor, man skal vente syv timer på at svare på en sms for at gøre sig interessant og ikke virke for interesseret. Hvis man er interesseret, er man vil interesseret, griner Morten Stokholm.

Om Morten og Mettes interesse for hinanden blomstrer, kan man følge de kommende uger, når DR torsdag aften sender 'Gift ved første blik'.

