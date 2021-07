Sol, sommer og fest på et luksushotel i Mexico lyder ikke just dårligt.

Men det kan være en lidt anderledes og hård oplevelse at være med i 'Paradise Hotel', end man lige umiddelbart ser på skærmen.

Jasmin, som er medvirkende i denne sæson af 'Paradise Hotel' fortæller, at hun trods en fantastisk oplevelse under sydens sol, ikke havde det helt nemt med at være lukket inde sammen med andre mennesker konstant og uden nogen mulighed for at få lidt alenetid.

- Det bliver alt for hårdt, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Man skal tage beslutninger, gå ind i diskussioner og hele tiden være på.

Jasmin er hjemvendt og følger nu med på skærmen, hvor hun ligesom seerne følger med i afsnittene uge efter uge. Og det vækker nogle minder, som er gode, men sætter også gang i tankerne om, at det til tider var hårdt at være i.

- Når jeg ser med nu her, kan jeg jo se, at der er er nogle situationer, hvor jeg kan se, at 'hold da op, jeg var presset'.

- Jeg tror, at jeg er vant til at have et pusterum, hvor jeg er lidt alene. Og det var jo hårdt at rende rundt op og ned ad andre mennesker 24 timer i døgnet. Så man kunne aldrig rigtigt helt slappe af. Så det var jo hårdt. Men når det så er sagt, så har det jo været en crazy oplevelse.

- Det havde været rart, hvis man kunne have haft et pusterum, for der er ingen tvivl om, at der er få situationer, jeg gerne ville have været foruden.

Derfor er der nogle situationer, som bliver vist på tv, der ikke behager Jasmin at genleve.

- Der er jo situationer, hvor jeg tænker, at der har jeg svært ved at kende mig selv, men alt i alt har det været en kæmpestor oplevelse på godt og ondt. Så trods alt har det været 'spot on', lyder det fra Jasmin.

'Paradise Hotel' kan ses på Viaplay og Viafree, hvor der kommer nye afsnit tirsdag, onsdag og torsdag.

