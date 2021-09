Det bliver i familien: - Jeg er banditten

Kerneseerne af 'Paradise Hotel' vil måske bemærke, at der er noget bekendt over den nye kvinde i årets program.

Isabella er nemlig ikke den første i familien, der har været med i programmet.

Den amerikansk-danske kvindes søster Helena var nemlig med i sæson 15 af det populære realityprogram.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg valgte at melde mig til, fordi det var en spændende oplevelse. Min søster har været med. Hun tog chancen, hun er lidt mere genert, end jeg er, men jeg tænkte, at det skal jeg da også, lyder det.

- Min far og min mor er støttende. De var klar på, at hun tog derned, og så var det ikke en stor overraskelse, at jeg også gjorde det, jeg er lidt banditten i familien.

Isabella er den første nye gæst på hotellet. Foto: Henning Hjorth

De må se noget andet

Faktisk har Isabella et ønske om, at familien ikke følger særlig godt med i hendes udskejelser på hotellet.

- Min mor og søster er lige flyttet til Danmark, og de har lige bestilt tv, og jeg synes bare de skal lade være med at bestille det, måske skal de holde sig til at se 'Vild med dans', siger hun med et grin.

Selvom Isabella mødte mange søde mennesker på hotellet, har hun ikke kunne holde kontakten så godt som de andre. Hun bor nemlig i udlandet.

- Jeg bor i Miami, der har jeg boet i otte år nu. Jeg har gået i skole der og holdt sabbatår, og nu bruger jeg lidt min tid på at snige mig ind på luksushoteller og ligge ved poolen. Det er bare en hustler-livsstil.

Du kan se Isabella og alle de andre i 'Paradise Hotel' på Viaplay.

