- Det er ærgerligt

Caitlyn Jenner glæder sig på sin families vegne over deres nye reality-serie, men ærgrer sig samtidig over ikke at have fået mulighed for at medvirke

Mens resten af Kardashian-Jenner-klanen barsler med den nye reality-serie 'The Kardashians', er Caitlyn Jenner overladt til sig selv.

Og selvom den 72-årige tidligere topatlet støtter sin familie, er hun skuffet over, at hun ikke skal medvirke. Det lufter hun i et opslag på Twitter, hvor hun samtidig ser tilbage på familiens mangeårige reality-serie 'Keeping up with the Kardashians'.

'Jeg var der fra dag et, da det startede. Jeg så det gro. Og at være med i showet i næsten 20 sæsoner var et af mit livs højdepunkter. At få muligheden for at arbejde med min familie i alle de år, at få forbindelse med vores fans, det var skønt. Jeg er glad for, at det fortsætter for min familie', skriver Caitlyn Jenner og tilføjer så:

'Selvfølgelig er det samtidig ærgerligt, at jeg ikke har fået mulighed for at fortsætte med showet. Med det sagt, kan jeg ikke understrege nok, hvor glad jeg er på familiens vegne over, at det fortsætter.

Caitlyn Jenner var med i 'Keeping up with the Kardashians' fra begyndelsen i 2007, da hun på det tidspunkt dannede par med Kris Jenner.

De to gik fra hinanden i 2015. Samme år skiftede Caitlyn Jenner, der dengang hed Bruce Jenner, køn fra mand til kvinde.

I den nye tv-serie følger man Kris Jenner og døtrene Kim, Khloé og Kourtney Kardashian samt døtrene Kendall og Kylie Jenner, som hun har med Caitlyn Jenner.

Serien får premiere på amerikanske Hulu 14. april. I Danmark vil serien kunne ses på streamingtjenesten Disney+.