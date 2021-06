'Familien fra Bryggen' er sat på pause, hvilket betyder, at Linse Kessler nu har tid til at kaste sig over andre projekter.

Et af dem bliver et helt nyt Linse-program, som kommer til at køre på TV3.

Det afslører hun over for sine følgere på Instagram:

'I dag bliver travl, skal lige ha' det sidste på plads, inkl aflevering af mine hundeguldklumper. For i morgen meget tidligt er det afsted mod nye græsmarker. Nyt Linse-program, og jeg glææææder mig så meget, det blir både sjovt, spændende, udfordrende, anderledes og måske lidt på udebane, men én ting er helt sikkert, så længe jeg har mig og mit seje produktionshold med, så skal det nok gå godt det hele', skriver hun.

Alligevel er Linse meget fåmælt omkring programmet, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen:

- Det er alt sammen hemmeligt, lyder det kortfattet fra 'Familien fra Bryggen'-stjernen.

TV3 bekræfter

På grund af hemmelighedskræmmeriet kan det være svært at finde ud af, hvad der egentlig er op og ned, når det kommer til Linse på tv-skærmen.

Et eller andet kommer seerne dog til at kunne se frem til. Så er spørgsmålet bare hvad og hvornår.

- Viaplay og TV3’s presseafdeling bekræfter, at det er korrekt, at Linse starter optagelser til et nyt program, men kan endnu ikke løfte sløret for yderligere omkring programmet, lyder det fra Nent Entertainment Group til Ekstra Bladet.

Under de 19 sæsoner af 'Familien fra Bryggen' på TV3 har vi fulgt familien helt tæt i både op-og nedture. Blandt andet fik vi lov at følge med fra sidelinjen, da Geggo og Cengiz blev gift og var på bryllupsrejse.

--------- SPLIT ELEMENT ---------