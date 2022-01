Dommer Martin Jensen blev noget bleg i ansigtet, da hans bonusfar Ib Lundgård Jensen pludselig troppede op og stillede sig på det famøse kryds i 'X Factor'-studiet for at aflægge audition i fredagens program.

- Det mener du ikke, udbrød Martin Jensen, da Ib indtog lokalet og præsenterede sig selv for de tre dommere.

- Jeg skal bare have chancen, tænkte jeg. Jeg har i mange år drømt at komme ind i 'X Factor' - at komme videre i 'X Factor', og jeg tænkte, at jeg vel også kunne melde mig, lød det fra Ib.

Det var da også tydeligt, at Martin Jensen hverken vidste, om han skulle græde eller grine, da Ib begyndte at synge.

- Det kan du ikke seriøst mene, at du stiller op i 'X Factor' nu efter 15 sæsoner. Så vælger du at gøre det, mens jeg er på, lød det fra Martin Jensen til kameraet.

Ib gav den gas foran de tre dommere, og Martin Jensen kunne ikke lade være med at grine - indtil Ib pludselig gik i stå.

- Jeg har ikke lige været forberedt. Kan jeg lige få et track, lød det fra Ib, inden 'Hip hurra' bragede ud ad højtalerne for at markere Martin Jensens 30 års fødselsdag.

Kort efter væltede det ind i studiet med Martin Jensens venner og familie, der alle er kommet for at markere hans runde fødselsdag med flag, sang og kage.

Ib lod som om, han skulle aflægge audition til 'X Factor'. Men i virkeligheden var han der af en helt anden grund. Foto: TV 2

Fik klump i maven

Til Ekstra Bladet fortæller Martin Jensen, at han på ingen måde havde luret den.

- Til at starte med tænkte jeg: 'Det er bare løgn det her. Det mener du simpelthen ikke', siger Martin Jensen og fortsætter:

- Ib begynder at synge, og så tænker jeg: 'Jeg må give ham en chance. Han har ikke stillet op for, at jeg skal grine af ham resten af livet, og da han så gik i stå, fik jeg en kæmpe klump i maven. Jeg tænkte, at nu skal jeg sidde og bortforklare over for mine meddommere, hvorfor min familie vælger at stille op, og så fik jeg samtidig så ondt af ham, siger Martin Jensen.

- For han spiller teater, så han kan faktisk godt synge. Jeg fik det rigtig skidt i maven, men så heldigvis begyndte han at synge 'hip, hip, hurra', siger han videre.

Martin Jensen blev pludselig overrasket af hele familien. Foto: TV 2

Martin Jensen fortæller, at han slet ikke havde set overraskelsen komme.

- Jeg havde slet ikke set den komme, og det var da så sjovt og lidt hyggeligt, siger Martin Jensen.

- Og selvom Thomas Blachman giver udtryk for, at han er ligeglad med, om man har fødselsdag eller ej, så var han glad og hyggede sig, da det skete.

- Han prøver bare at spille hård, men han er faktisk en blød mand, og i virkeligheden synes han, det er rigtig hyggeligt, når der er fødselsdag. Han vil bare ikke indrømme det, griner Martin Jensen.