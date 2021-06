Casper Berthelsen er uforstående over for pigernes reaktion

I tirsdagens afsnit af TV2-programmet 'Bachelor' blev det afsløret for kvinderne, at de nu fik endnu en bachelor at charmere; 31-åriger Jaffer.

Casper var i mellemtiden på date - uvidende omkring sin nye 'konkurrent' - men i det nyeste afsnit får han uventet besøg af programmets vært, Petra Nagel, som overbringer ham nyheden.

At de nu er to mænd om at vinde kvindernes hjerter, tager han i stiv arm:

- Det var en stor overraskelse for mig, men en god en af slagsen. Kvinderne var gode til at opmuntre hinanden, snakke sammen osv., mens jeg normalt var helt alene og skulle altid reflektere selv. Så for mig var det en positiv nyhed, at jeg fik en at sparre og drøfte tanker med, fortæller Casper til Ekstra Bladet.

- Det viste sig dog, at der ikke rigtig var tid til, at Jaffer og jeg kunne snakke sammen. Vi så mest hinanden til ceremonierne. Det var lidt ærgerligt, fortsætter han og tilføjer:

- Objektivt set kan jeg godt se, at der blev tilføjet et indirekte konkurrenceelement i programmet. Jeg følte dog ikke, at det skabte en rivalisering mellem os, men hvis vi faldt for den samme kvinde, ville det være uheldigt, og så ville det jo være op til kvinden at vælge.

Nej tak til mandekamp

Der er ingen tvivl om, at kvinderne i programmet undrer sig meget over Caspers positive tilgang til Jaffer. Det undrer ham dog meget.

- Kvinderne var gode til at støtte og bakke hinanden op, og der var virkelig sammenhold mellem dem - på trods af at de jo dybest set var konkurrenter. Derfor fandt jeg det underligt, at kvinderne synes, at der skulle være 'kamp' mellem Jaffer og mig, fremfor at vi kunne være wingmen for hinanden, forklarer han og tilføjer:

- Det er jeg lidt uforstående overfor. Det er dobbeltmoralsk, synes jeg.

'Bachelor' kan ses på TV 2 Play, hvor der hver tirsdag, onsdag og torsdag kommer nye afsnit.

