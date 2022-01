- Det er en fucking forbandelse

Over en million følger hvert år med, når Hr. Weyse og resten af slænget indtager 'Badehotellet'.

Serien, der har kørt siden 2013, ruller inden længe over skærmen for niende gang, og Jens Jacob Tychsen, der spiller den naragtige Hr. Weyse, havde aldrig turde forestille sig, at serien ville blive så stor en succes.

- Det er jo helt vildt. Det er fandeme mange år af ens liv. Næsten 10 år, fortæller Jens Jacob Tychsen til Ekstra Bladet, da vi møder ham forud for den kommende sæson af 'Badehotellet'.

- Halvdelen af min søns liv har jeg rendt rundt med farvet hår, plukkede øjenbryn og overskæg. Louie jo været vant til, at far er Weise, fortsætter han.

En fucking forbandelse

Når optagelserne er i gang, render Jens Jacob Tychsen nemlig rundt med sit særprægede overskæg, selv når han har fri.

- Det (skægget, red.) er en fucking forbandelse. Mange af de andre, for eksempel Lars Ranthe, kan lime deres overskæg på. Men mit er så lille og så tyndt, så det kan ikke sidde fast med lim, forklarer han.

I stedet må Jens Jacob Tychsen få trimmet sit eget skæg i den unikke form, og derfor har heldige fans kunnet støde på Hr. Weyse i levende live på åben gade.

Det er Jens Jacob Tychsens eget skæg, der får lov at pryde overlæben i serien. Foto: Mike Kollöffel / TV 2

Af samme årsag har Jens Jacob Tychsen ikke protesteret imod at gå med ansigtsmaske.

- Så det har jo ikke gjort mig noget at skulle have mundbind på under corona, for det er virkelig mærkeligt at gå rundt med sin 'maske', som man ellers plejer at kunne tage af og på.

- Der er jo ikke noget at sige til, at folk de vender sig eller siger hej, for det er jo en karakter, der kommer gående, siger han.

Men det er bestemt ikke noget, som går den 46-årige skuespiller på, at folk gerne vil hilse på Hr. Weyse.

- Man kan jo ikke tillade sig at sige nej, for det ER Hr. Weyse, de ser. Det er jo forbandelsen ved det skæg. Men det er helt fint, og det hele er fyldt med kærlighed. Jeg har ikke en eneste gang været ude for noget, der ikke var positivt, fortæller skuespilleren.

Skægget forbliver

Og det er nok meget heldigt, at Jens Jacob Tychsen tager det hele med et smil, for det tyder ikke på, at Hr. Weyse smider skægget lige foreløbig.

- Vi har flere gange spurgt Stig og Hanna (manuskriptforfatterne bag 'Badehotellet', red.), om det ikke ville være meget sjovt, hvis Hr. Weyse forandrede sig lidt udseendemæssigt, men der sagde Stig bare: 'Det kommer ikke til at ske. Weyse har det skæg, og sådan er det', griner Jens Jacob Tychsen.

Den niende sæson af 'Badehotellet' får premiere på TV 2 Play 6. februar og på TV 2 7. februar. Foto: Henning Hjorth

Hvis du ikke kan vente til premieren, kan du komme med bag kameraet og lure lidt i kulissen på 'Badehotellet' her.