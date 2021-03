Gruppen Neva & Ida kunne fredag ånde lettede op, da det stod klart, at Oh Land gav dem en chance mere og stemte dem videre til næste uges liveshow i 'X Factor' til fordel for Hiba, der måtte forlade konkurrencen.

Ekstra Bladets musikanmelder Thomas Treo var bestemt ikke tilfreds med gårsdagens liveshow.

Da Ekstra Bladet talte med gruppen umiddelbart efter fredagens resultat, var de da også meget glade og lettede.

- Vi er meget, meget glade, lød det fra Neva.

- Det er så uretfærdigt

- Men det er en meget blandet følelse, for det var ikke fedt at stå der og vide, at en skulle hjem, og det var meget ubehageligt, da Hiba røg ud. For man står jo over for et menneske, man godt kan lide, og det er hårdt at se den person være ked af det på den måde. Så man er samtidig også ærgerlig og står med en tom følelse.

Neva & Ida glæder sig til at skulle give den fuld gas næste fredag. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ifølge Neva & Ida var de meget påvirkede umiddelbart efter, de havde fået at vide, at de skulle synge én gang til for deres overlevelse i programmet.

- Jeg havde et nedbrud ude bagved, hvor jeg bare græd. For det var simpelthen så hårdt. Men jeg var nødt til at lægge det til side og fokusere på, at vi skulle gøre vores bedste.

- Efter afgørelsen fik Oh Land hård kritik for at have taget en taktisk beslutning ved at stemme jer videre til fordel for Hiba. Hvad synes I om den kritik?

- Det er for langt ude, synes jeg. Hun har valgt efter, hvad hun følte, lyder det fra Ida, der bliver suppleret af Neva:

- Man har jo altid forskellige favoritter, og hun valgte den, hun bedst kunne se videre i forløbet. Hun har jo også stået med en beslutning, som ikke var sjov, men hun skulle jo vælge.

Neva & Ida endte med at gå videre i konkurrencen på et hængende hår. Foto: Tariq Mikkel Khan

Gruppen var da også glad for de rosende ord, Oh Land gav i deres retning, og at hun valgte at give dem en chance mere.

- Jeg blev så glad for de ting, hun sagde, for hun har ret i, at vi ikke har vist alt, hvad vi kan endnu. Det tager tid, når man er en sammensat gruppe, at finde ind til kernen, hvor vi er bedst sammen, men vi er i fuld gang, og jeg er glad for, at vi har fået en chance mere.