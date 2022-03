Kári slap for at ryge i 'X Factor'-farezonen for anden uge i træk. Men det er med blandede følelser, når man går videre

Der var nerver på hos Kári, da Sofie Linde stod på 'X Factor'-scenen fredag aften og skulle fortælle, hvem der gik direkte videre til tredje uge.

I første program havde han nemlig stået i farezonen, men det slap han for denne gang, da værten råbte hans navn op. Derfor kunne han ånde lettet op efter en god præstation, han for alvor havde nydt.

- Det var dejligt. Det er lækkert at stå på scenen. Jeg elsker det, siger Kári, der især er glad for, at han ikke endte i farezonen for anden uge i træk.

- Jeg syntes, det tog så lang tid, men da det så blev råbt op, blev jeg så glad - og rolig igen.

Han fortæller, hvad der gik igennem hans hoved i de minutter:

- Alting. 'Hvad hvis mit navn ikke bliver råbt op?', så skal jeg synge min save me-sang, og kan de lide den, eller kan de ikke lide den? Der er mange ting, lyder det fra ham.

Kári sikrede sig fredag mindst én uge mere i 'X Factor'. Foto: Jonas Olufson

Forfærdeligt

'X Factor'-deltagerne har allerede knyttet tætte bånd, og derfor er det også med blandende følelser, når de selv går videre. For det betyder, at en anden må rejse hjem.

- Det er heller ikke sjovt. Det er forfærdeligt. Jeg hader at sige farvel. Vi er alle kommet lidt tæt på hinanden - selvfølgelig er vi mest tætte med dem, vi er på hold med. Men vi er alle kommet tæt på hinanden, og man bliver ked af det, når en ryger ud, siger han.

Kári håber, at det ikke bliver ham, der ryger ud i næste uge.

- Så der skal bare øves så meget som muligt den næste uge, og så skal jeg bare levere bedre og bedre, hvis jeg kan det.

- Har du planen klar, så du ikke ender i farezonen næste gang?

- Ja, lyder det selvsikkert.

