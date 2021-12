Selvom TV 2's administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen selv bidrog til den seksualiserede kultur på TV 2 ved blandt andet at uddele kondomer til medarbejderne på et seminar, er hun fortsat den rigtige til at rydde op i kulturen på kanalen.

Det mener Jimmy Maymann, der er bestyrelsesformand hos TV 2.

- Først og fremmest vil jeg sige, at der, hvor vi er i MeToo lige nu, der er det altid ærgerligt, når vi føler, at vi er på vej fremad, og vi så ryger tilbage. Sådanne sager gør jo, at der kommer spørgsmål. Helt fair og reelle spørgsmål, siger han om Ekstra Bladets afsløringer af, hvordan Anne Engdal Stig Christensen selv var en del af den seksualiserede kultur.

- Hvis det her var sket i går, ville det veje anderledes. Men det er vigtigt at sige, at den slags adfærd er aldrig i orden. Det er ikke i orden, det er fuldstændig uhørt og uacceptabel adfærd. Det var det dengang og i dag, siger bestyrelsesformanden, der dog understreger, at de i bestyrelsen fortsat har tillid til Anne Engdal Stig Christensen.

- Vi er i gang med at gentænke kulturen, og så er spørgsmålet jo så, om man har tillid til den, der skal stå i spidsen for kulturændringen? Og det er klart, at vi i bestyrelsen har stillet det spørgsmål.

- Vores konklusion er, at det ville være uacceptabelt i dag, og det ville føre til en advarsel eller en anmærkning, men i vores optik adskiller det sig stadig fra de krænkelser, som er kommet frem i lyset, hvor man hører om mænd, der har udnyttet deres position over for praktikanter.

- Derfor har vi også stadig tillid til Anne. Vi har fulgt med i opgøret med den her kultur de seneste måneder, og der er en forandring i gang. Vi har fuld tillid til hende, og at hun kan drive det frem.

Anne Engdal Stig Christensen har tidligere sagt, at hun ikke kendte til den sexistiske kultur på TV 2. Foto: Mathias Svold/Ritzau Scanpix

Det er uhørt

Ifølge bestyrelsesformanden har resten af TV 2-organisationen også tillid til Anne Engdal Stig Christensen.

- Det er klart, at Anne ikke kan løse kulturudfordringerne alene. Vi må løfte det som hold, og det er mit indtryk, at der - udover i bestyrelsen - også er tillid til hende i organisationen, siger han og fortæller, at de har drøftet Ekstra Bladets historier i bestyrelsen.

- Da de her historier kom, har vi delt informationen i bestyrelsen. Vi er enige om, at det er uhørt, og at det er dumt, og vi ønsker ikke at se det igen. Men det er en anden vægtskål. For der er ikke tale om en chef, der udnytter sine underordnede. Selvom det heller ikke på nogen måde er acceptabel adfærd, siger han.

Han anerkender dog, at forløbet ikke har været skønt, og at Anne Engdal Stig Christensens opførsel har skabt utilpashed flere steder.

- Den her episode har jo gjort, at der er nogen, der ikke føler sig tilpasse. Det er uacceptabel adfærd, og det ville ikke accepteres i dag. Jeg ville ønske, at meget af det kunne gøres om. Men vi må bare lære af det, og det er vi i fuld gang med, siger han videre.

- Har du haft en samtale med Anne, og har hun fået en reprimande?

- Anne er klar over, at det var dumt, og hun har stået ved, at det ikke var i orden. Hun er klar over, at det var over grænsen, og derfor har det heller ikke været nødvendigt at italesætte, at den adfærd ikke er okay. Det er alle klar over, siger han.