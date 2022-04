- Det er gået amok

Det er altid dejligt med en chance til i musikbranchen.

For den australske popstjerne Dean Lewis har den danske version af 'X Factor' været svaret på en billet tilbage i rampelyset.

Efter deltageren Tobias, der røg ud i six chair challenge, sang hittet 'Half a man' til sin audition, begyndte popstjernen nemlig at få stor succes igen, og det er noget, han er taknemmelig for.

Det fortæller han til Ekstra Bladet, da vi møder ham inden fredagens 'X Factor'-finale.

- Jeg føler, jeg er blevet adopteret af Danmark. Det er virkelig fedt, alle er søde. Det er vildt, når man er fra Australien, at man kan nå den slags succes i et andet land, lyder det.

Blev redningen

Tobias' version af Dean Lewis' sang blev en redning for australieren, der ikke helt vidste, hvordan han skulle komme retur til musikken.

- Det er to år siden, jeg har lavet musik, så jeg tænkte meget over, hvordan jeg skulle komme i gang igen. Men så kom denne her sang, der gik amok her, og det har givet mig en chance til.

Derfor takker han også for, at det er gået ham så godt.

- Min nye sang er lige kommet ud samtidig med, at den gamle sang er gået amok. Det er virkelig perfekt timing, og jeg er meget taknemmelig. Jeg er helt vild med Tobias, han er virkelig skøn. Han er meget dygtig, og jeg elsker hans versioner. Det er hans skyld, at det er gået så godt.

