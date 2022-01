- Det er helt slut

Marvel gør klar til at lukke og slukke for en af fantasi-genrens mest populære hold superhelte

Fans af 'Guardians of the Galaxy'-filmene skal se frem til den tredje film i rækken med både glæde og vemod.

For med den tredje film er det forbi.

Det understreger filmseriens skaber og instruktør James Gunn. I et interview med Deadline-podcasten 'Hero Nation' fortæller han, at historien til den store afslutning er på plads.

- Dette er slutningen for os. Det er sidste gang, folk vil se dette hold af Guardians, fortæller James Gunn og fortsætter:

- Det er stort. Det er så, så stort og mørkt og anderledes end, hvad folk måske vil forvente.

- Jeg ønsker at være loyal over for karaktererne og historien, og jeg vil give folk den afslutning, de fortjener. Det er altid lidt skræmmende, men jeg vil gøre mit bedste.

'Guardian of the Galaxy 3' får premiere i 2023. Foto: Disney

James Gunn er klar over, at der altid hviler et ekstra tungt pres, når film ender ud i trilogier. Men han håber, at det ender bedre, end det plejer.

- Jeg er klar over, at den tredje film skuffer i de fleste trilogier, men det er ikke altid.

'Guardians of the Galaxy 3' forventes at ramme biograferne i 2023.