Basim er i dag glad for, at han meldte sig til 'X Factor' tilbage i 2008

Tilbage i 2008 indtog han 'X Factor'-scenen i den allerførste sæson og endte på en fjerdeplads.

Siden da er der sket meget med Basim, der i dag er 28 år, og netop nu er aktuel med 'Du gør det godt', der er titelsangen til den nye sæson af 'Paradise Hotel'.

Selvom han ikke vandt underholdningsprogrammet, er han nemlig en af de få, der er nået langt med sin musikalske karriere efterfølgende.

Selv tænker han da også tilbage på sin tid i 'X Factor' med stor glæde og som en afgørende faktor for, at han i dag har succes som sanger og sangskriver.

Lagde du mærke til det?: - Det var stort

- Dengang var jeg et helt andet sted. Jeg var en 15-årig gadedreng fra Høje Gladsaxe med krudt i røven, som fik en chance til audition og gik videre i det her vanvittigt eksponerede show, der rullede over skærmen, siger han.

- Og jeg synes, at 'X Factor' var en helt fantastisk oplevelse, og det var et rigtig godt springbræt til min videre karriere. Jeg ville aldrig have været det foruden, og jeg er taknemmelig for, at jeg var med og havde Remee som mentor. Han var der for mig og hjalp mig videre, og det betød meget for, hvor jeg er i dag.

Basim til Eurovision med sin sang 'Cliché Love Song'. Foto: Jens Dresling

Ikke givet på forhånd

De seneste år har der været kritik af 'X Factor' for, at vinderne som oftest ikke kommer videre med deres musikalske karriere efter programmet. Den kritik giver Basim dog ikke meget for.

- Man skal jo huske på, at det at stille op i 'X Factor' ikke er ensbetydende med, at man kommer ud som popstjerne. Der er tale om et familie- og underholdningsprogram eller et talentshow, om man vil. Det er ikke givet, at man bliver til noget, siger han og fortsætter:

- Men det kan være et springbræt, og der tror jeg jo på, at det er viljen og hårdt arbejde, der spiller ind. Man skal virkelig ville det, og så skal man selvfølgelig også have lidt held. Men det er ikke en falliterklæring, at ikke alle får en karriere bagefter. Det er ikke det, programmet handler om. Det handler om at vise talent og personlighed.

Blev ved og ved - Hvorfor tror du, at det lykkedes for dig, når der er mange andre, som det ikke gik for? - Det er svært at svare på. Men jeg blev ved og ved og øvede mig utroligt meget. Jeg kan selvfølgelig ikke tale på andres vegne, men jeg tror, man kommer langt med at ville det virkelig meget. - Måske er der nogen, der tror, at fordi man er med i 'X Factor', så kommer man ud som superstjerne, fordi man føler sig som superstjerne, når man er med. Men sådan hænger det ikke sammen, siger han og fortsætter: - 'X Factor' er et fantastisk springbræt, men det er først, når rampelyset slukker, at man skal bevise, at man virkelig vil det, og så tror jeg også, det handler om, at man ikke skal have fine fornemmelser. Jeg har altid syntes, at det var vigtigt, at jeg blev ved med at være nede på jorden og huskede, hvor jeg kom fra. Basim fortryder derfor heller ikke i dag, at hans karriere startede i 'X Factor'. Han er da heller ikke afvisende for, at han vil vende tilbage til programmet, hvis han får mulighed for det i fremtiden - enten som dommer eller coach. - Det kræver selvfølgelig, at jeg bliver spurgt, siger han med et grin og fortsætter: - Men jeg føler, at jeg har alderen og kompetencerne til at kunne udvikle nogen talenter og se ting. Jeg ville elske det, siger han med et grin. Vis mere Luk

- Dengang var jeg en teenagedreng, der ikke kunne ramme tonen halvdelen af gangene, og jeg er meget stolt af den udvikling, jeg har været igennem, lyder det fra Basim om sin tid i 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

Basim har siden sin medvirken i 'X Factor' udgivet en lang række singler, skrevet store hits for en lang række artister, blandt andre Bro, og så har han blandt andet også medvirket i Dansk Melodi Grand Prix.

Du kan se finalen i 'X Factor' fredag klokken 20 på TV 2 og TV 2 Play.