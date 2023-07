Flere kendte værter på BBC tager nu bladet fra munden på de sociale medier.

Det sker, efter det er kommet frem, at en unavngiven, profileret vært på kanalen er blevet suspenderet og pillet af skærmen efter anklager om, at han skulle have betalt en teenager for at sende ham flere billeder af seksuel karakter.

Rylan Clark, der er vært på BBC Radio 2, er en af dem, der er gået til tasterne for at tage afstand fra historien.

'Jeg ved ikke, hvorfor mit navn bliver nævnt i forbindelse med den historie i The Sun, men det er ikke mig, babe', skriver han i et opslag på Twitter.

'Jeg er lige nu i gang med at filme et show i Italien for BBC, så tag mit navn ud af jeres mund', skriver han videre.

Også radioværten Jeremy Vine har været ved tasterne.

'Jeg vil bare sige, at jeg ser meget frem til at være vært på mit radioprogram på mandag. Uanset hvem 'BBC-værten' i nyhederne er, så har jeg den samme besked til jer, som Rylan havde tidligere: Det er helt sikkert ikke mig', skriver han videre.

Jeremy Vine tager også afstand fra anklagerne. Foto: Nick England/Getty Images

Ser på det med alvor

Hos BBC har en talsperson udtalt, at de ser på sagen med stor alvor, efter det er kommet frem, at teenagerens mor allerede klagede over værten til BBC tilbage i maj.

'Vi ser på alle anklager med stor alvor, og vi har flere processer i gang for at handle på dem', lyder det.

'Hvis vi modtager information, der kræver større undersøgelse, så vil vi gøre det. Det inkluderer aktivt at forsøge at tale med dem, der har kontaktet os for at få flere detaljer og en forståelse for situationen. Hvis vi ikke får svar eller det ikke lykkes os at få kontakt, kan det gøre, at vores mulighed for at forfølge sagen bliver sværere, men det betyder ikke, at vi stopper.

'Hvis der på ethvert givent tidspunkt kommer ny information - også via aviser - vil vi handle på det med det samme på linje med vores interne retningslinjer', lyder det videre.

Katie Razall, der er kulturredaktør på BBC, fortæller samtidig, at der stadig er mange ubesvarede spørgsmål i sagen - herunder hvordan familiens klage er blevet håndteret internt, og at det nu skal undersøges til bunds.