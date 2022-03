Det er ikke slut

Der kommer endnu en sæson af 'Sex and the City'-spinoffserien 'And Just Like That'

Der er gode nyheder, hvis du var glad for HBO-serien 'And Just Like That'.

Serien, der er en efterfølger til hittet 'Sex and the City', får nemlig endnu en sæson. Det bekræfter skaberen, Michael Patrick King.

- Jeg er lykkelig og spændt over at skulle fortælle flere historier om disse livlige, modige karakterer - spillet af disse stærke, fantastiske skuespillere, siger han til People.

Sarah Aubrey, der står i spidsen for HBO Max' originale materiale, jubler også over den nye sæson.

- Vi er stolte over det arbejde, som Michael Patrick King og vores vidunderlige forfattere, producere, cast og ansatte har leveret for at få disse historier på skærmen, siger hun.

Chokdød og sexskandaler

'And Just Like That' blev sparket i gang med et chokerende dødsfald, da Mr. Big (spillet af Chris Noth) døde og efterlod Carrie tilbage i chok og som single.

Den beslutning viste sig dog formentlig at være yderst heldig for seriens skabere.

Umiddelbart efter væltede skeletterne nemlig ud af skabet hos Chris Noth, der blev beskyldt for en række seksuelle krænkelser og overgreb gennem tiden.

Anklagerne betød, at han blev droppet både af sit management og af adskillige samarbejdspartnere. Det var desuden planen, at han skulle have været med i en særlig scene i sæsonafslutningen af første omgang af 'And Just Like That', men på grund af anklagerne blev han klippet ud.

Om han er helt færdig i universet, står hen i det uvisse. Men sikkert er det altså, at resten af castet vender tilbage til endnu en sæson.