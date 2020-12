- Det er mærkeligt

Selvom det ikke blev til en finaleplads for Emili Sindlev og Mads Vad i dette års 'Vild med dans' var parret inviteret ind i studiet til finalen lørdag aften for at danse med de andre par.

Desværre nåede Emili ikke at få svar på en coronatest, så hun kunne nå at træne den dans, der skulle være danset ved showet.

Derfor ser hun 'Vild med dans' hjemme fra sofaen sammen med sin kæreste.

- Men jeg vil gerne starte med at sige, at jeg altså er testet negativ, siger hun med et grin, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

Emili er da også ked af, at hun ikke er i studiet.

- Det er da rigtig ærgerligt. Selvfølgelig er det dejligt, at man er rask, men jeg ville da rigtig gerne have været der, lyder det.

Men influenceren har holdt øje med, hvad der sker inde ved resten af vennerne fra programmet.

- Det er da vildt mærkeligt at sidde herhjemme. Jeg sidder og skriver med Mads nu, og han siger, de savner mig, det er da lidt hårdt, lyder det.

Hun følger dog med fra sofaen.

Emili Sindlev og Mads Vad fik sæsonens første tital.

Et andet forhold

- Hvem hepper du så på i aften?

- Nu synes jeg jo, at jeg skulle have vundet. Ej, siger hun med et stort grin og fortsætter:

- Men man får et andet forhold til folk, når man er med i programmet, så jeg hepper da på dem allesammen. Jeg glæder mig egentlig bare til at se deres dans.

Emili havde sammen med Mads planlagt både tøj og musik til deres finalenummer for flere uger siger.

- Det skal man, så alle kan følge med. Så jeg ved også, hvad de andre skal danse, så jeg glæder mig virkelig.

Endestationen for Emili og Mads blev semifinalen. Men parret fortæller, at de begge har fundet en ven for livet. Foto: Ritzau/Scanpix

Det er ikke kun Emili, der ikke er med i aften.

Også Mie Moltke ser finalen hjemmefra.

Hun skriver på sin Instagram:

'Hepper fra sofaen til aftenens finale på grund af selvisolation. Har det godt og er blevet testet negativ flere gange. Men afslutter min 15. sæson hjemmefra. Pøj pøj til aftenens par', lyder det.