Fredag aften måtte The Kubrix se sig slået på målstregen, da de noget overraskende stod i farezonen med storfavoritten Lucca og skulle kæmpe for deres overlevelse videre i 'X Factor'.

I sidste ende valgte dommer Martin Jensen at sende den sammensatte syvmandsgruppe hjem.

Og selvom bookmakerne havde spået, at gruppen, der er den første af sin slags i 'X Factors' historie, ville nå hele vejen til finalen, ville seerne det anderledes, og de måtte i stedet forlade konkurrencen lige inden semifinalen.

Da Ekstra Bladet taler med gruppen umiddelbart efter fredagens liveshow, er de da også meget skuffede.

- Det er tomt lige nu. Der er ikke så mange ord at sige, for det er bare en mega tom følelse at være i, at så mange menneske ikke kan være sammen på samme måde mere. Det er en meget ensom tanke, at vi ikke skal være sammen hele tiden, lyder det fra Clara.

Femte liveshow blev det sidste for The Kubrix. Foto: Tariq Mikkel Khan

Alt kan ske

Gruppen fortæller dog, at de ikke er overraskede over, at det var dem, der endte med at stå i farezonen.

- Da Solveig røg i farezonen sidste fredag, fandt vi virkelig ud af, at alt kan ske i 'X Factor', og at intet er sikkert, og det bliver jo bevist endnu engang, når Lucca står i farezonen, siger Camilla og fortsætter:

- Men vi er selvfølgelig alligevel virkelig skuffede og kede af det, siger hun og bliver suppleret af Clara:

- Måske har det noget at gøre med, at vi er så anderledes. Måske synes folk, at det bliver for underligt og rodet. Jeg ved det ikke.

The Kubrix er ude af 'X Factor': - Det er uretfærdigt

Gruppen synes dog, at det er helt fair, at de røg ud til fordel for Lucca, der lige fra start har været storfavorit blandt bookmakerne.

- Jeg blev smidt ud af Lucca til Five Chair som solist og så nu igen. Det er lidt komisk, siger Clara med et grin og fortsætter:

- Lucca er en af de stærkeste i år, og vi ser hende i finalen. Det er meget chokerende, at hun står i farezonen, så hvis vi skal ryge ud til nogen, er det Lucca. Og da vi så, at det var hende, vi skulle op imod, der vidste vi godt, hvad klokken var slået, lyder det fra Clara.

Jerald var meget påvirket efter afgørelsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Selvom 'X Factor' nu er et afsluttet kapitel, forsikrer gruppen, at det ikke er det sidste, man har set til dem:

- Vi forbliver sammen, for vi har prøvet noget og oplevet noget sammen, som ingen andre har prøvet. Vi vil tage hver mulighed, vi kan, få for at lave musik sammen. Om det så er Tyskland, eller hvad det bliver, må tiden vise, siger Clara og fortsætter:

- Vi er meget stolte af os selv, og det vi har nået. Det havde vi aldrig turdet håbe på.

Ingen kontakt med Blachman

Ekstra Bladets Thomas Treo gik i chok over deltagers præstation - læs hans anmeldelse (+) her

Hvordan det går videre i 'X Factor', kan du se i fredagens semifinale på TV2 og TV2 Play.