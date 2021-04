- Det er prisen

Dj'en Martin Jensens motivation for at medvirke som dommer i 'X Factor' blev heftigt diskuteret sidste fredag, hvor den nye dommer fik fortalt, at han primært medvirkede for pengenes skyld.

Usikker fremtid: Gjorde det for pengene

Det er dog ikke hele sandheden, fortæller han efter finalen til Ekstra Bladet.

- Selvfølgelig er der en økonomi, der skal hænge sammen, men jeg havde jo ikke sagt ja, hvis jeg ikke havde en kærlighed til musikken, lyder det.

Bølgerne mellem Thomas Blachman og Martin Jensen er gået højt i årets 'X Factor'

Og hans kærlighed til musikken blev også fremhævet ved finalen, hvor et helt indslag var dedikeret til hans had til ukulelen.

- Min holdning er stadig, spil kun på den, hvis du rent faktisk kan finde ud af det. Men det var da sjovt, at den var med.

Vinder 'X Factor': - Jeg er ikke bange for at blive glemt

Ikke sikkert de vil af med dem

Han er ikke afvisende for at tage endnu en tur i manegen som dommer, men prisen bliver høj.

- Prisen er, at ukulelen udebliver, siger han med et grin.

Finalist Nikoline Steen Kristensen mødte op med en ukulele til sin audition.

Lige nu er der dog ikke mere 'X Factor' og dj'en kan dermed få tid til sine andre projekter.

- På fredag skal jeg faktisk holde en live, virtuel koncert i fire timer fra Aalborg af. Der bliver så meget fyrværkeri, at ingen vil tro på det, lyder det glad fra Martin Jensen.

Ud over koncerten venter der flere udgivelser for dommeren, der desværre ikke havde nogle af sine deltagere med i finalen.

Du kan læse Treos dom over fredagens finale her: Det skal stoppes: Sluk for lortet