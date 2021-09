For et par dage siden blev Freja Kirk og Sus Wilkins gift i Italien, og at det lige blev Italien, er der en noget atypisk grund til

I sidste uge sagde musiker Freja Kirk og skuespiller Sus Wilkins ja til hinanden ved et storstilet bryllup i Italien, som varede fire dage.

Da Sus Wilkins fredag aften dukkede op på den røde løber til 'Vild med dans'-premieren for at støtte sin kone Freja Kirk, lagde hun heller ikke skjul på, at de to har haft et fantastisk bryllup.

Faktisk var det svært for hende at udpege, hvad der har været det mest fantastiske ved brylluppet.

- Der er mange oplevelser. Vi holdt jo fire dages bryllup. Der var virkelig mange gode taler og kæmpe fest, sagde hun og fortsatte:

- Og bare det der med at gå op ad gulvet. Det er bare sindssygt. Det var egentlig ikke noget, jeg havde tænkt så meget over. Men det der med at se ens elskede stå for enden og alle ens venner. Det var virkelig magisk.

Helt genialt

Også brudevalsen husker Sus Wilkins som noget særligt. Her kom musikeren Noah Carter, der er en af parrets gode venner, og sang for.

- Og så holdt vi poolparty dagen efter, som bare var helt genialt, lød det fra Sus Wilkins med et smil.

Til brylluppet var der inviteret 120 mennesker, og derfor var brudeparret lykkelige for, at coronarestriktionerne er blevet lempet, så man igen kan være mange samlet.

- Det var et stort bryllup. Vi har også planlagt det i noget tid. Vi skulle jo have været gift sidste år, men så på grund af corona måtte vi rykke det, lød det fra Wilkins.

- Hvordan kan det være, at I lige valgte Italien?

- Det er så pinligt. Det er bare maden. Vi elsker pasta, og det er simpelthen bare derfor. Hvor laver de bedst pasta? Italien. Så det var det, sagde hun med et grin.

Wilkins og Kirk blev gift med udsigt til marker, bjerge og smuk natur.

- Vi vidste, vi skulle giftes i Italien, og så tog vi to uger afsted og besøgte forskellige locations, og så fandt vi det her sted, som bare var fuldstændig magisk og lige os, fortalte Wilkins.

Ingen bryllupsrejse

På grund af 'Vild med dans' har parret været nødt til at udskyde planer om bryllupsrejse.

- Hvedebrødsdagene blev totalt cuttet af. Men det har jeg det fint med. Hun (Freja Kirk, red.) skal gøre det her, og hun er så sej, at hun har sagt ja til at deltage. Det vidste vi fra starten, og så planlægger vi et bryllupsrejse til en anden gang.

