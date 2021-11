Pernille Blume og Morten Kjeldgaard troede, at de skulle i omdans

Pernille Blume og Morten Kjeldgaard nåede at blive rimeligt nervøse, inden de gik direkte videre til næste runde af 'Vild med dans'

Det var en nervepirrende aften for danseparret Pernille Blume og Morten Kjeldgaard, da de som det sidste par gik direkte videre og dermed slap for at skulle ud i en omdans i fredagens 'Vild med dans'.

- Det var nervepirrende. Det er en helt ude af kroppen oplevelse. Man sitrer. Det er så ubehageligt, sagde Morten Kjeldgaard, da Ekstra Bladet mødte dem efter fredagens afgørelse.

- Det behøver vi ikke igen, tilføjede Pernille Blume.

Pernille Blume og Morten Kjeldgaard blev det sidste par til at gå direkte videre til endnu en omgang 'Vild med dans'. Foto: Anthon Unger

Hvilke tanker gik igennem hovedet på jer?

- Jeg tænkte bare, vi er færdige. Morten, vi er færdige. The show is over, grinede den 27-årige elitesvømmer.

- Man håber og håber, og så prøver man at gøre sig mentalt klar på at ryge ud i en omdans, fortalte Morten Kjeldgaard.

Vi skal være stolte

Morten Kjeldgaard er efterhånden en garvet deltager i 'Vild med dans', og han er imponeret over, at de to er nået så langt i programmet.

- Der er jo næsten ingen programmer tilbage, og at vi er nået hertil. Det kan vi bare være kæmpe stolte af. Så det er fedt, sagde Morten Kjeldgaard.

Parret kastede sig ud i den svære dans slowfox og fik i alt 42 point af dommerne. Foto: Anthon Unger

Parret endte altså ikke ud i en omdans og gik direkte videre til næste uge, hvor de kaster sig ud i en pasodoble, hvilket er noget, de begge ser frem til på trods af, at dansen er en af de mere seriøse af slagsen.

- Vi er begge meget smilende mennesker. Tænderne bliver luftet, og nu skal det være noget helt andet. Så det bliver lidt spændende, fortalte Morten Kjeldgaard, mens han forsøgte sig med en seriøs mine.

