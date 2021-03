- Det er så uretfærdigt

Andet liveshow blev det sidste for Martin Jensens solist Hiba.

Efter en følelsesmæssig omsang, hvor Hiba måtte stoppe sin sang midt i det hele, fordi tårerne pressede sig på, stod Oh Land tilbage med den endelige beslutning om, hvorvidt det skulle være Hiba eller gruppen Neva & Ida, der skulle forlade konkurrencen.

Her endte Hiba med at trække det korteste strå.

Da Ekstra Bladet taler med hende umiddelbart efter afgørelsen, er hun stadig meget berørt af situationen.

Raser mod Oh Land: 'Har du tabt sutten?'

- Jeg har det ikke særlig godt. Jeg tror, det er alle deltagernes værste mareridt, jeg gennemgår lige nu. Det er også mit værste mareridt, og jeg er meget ked af det, siger Hiba og fortsætter:

- Jeg har brugt al min energi på det her og på at nå hertil, og jeg har givet afkald på så meget af det liv, jeg har levet, og så stopper det allerede nu, siger Hiba, der blandt andet har taget orlov fra sit studie under 'X Factor'

Uretfærdigt

- Der er mange, der mener, at det ikke var fair, at du røg frem for Neva & Ida, og at Oh Land tog en taktisk beslutning. Hvad tænker du om det?

- Jeg ved ikke, hvad jeg tænker om det. Det er nået til, at jeg skal forlade showet, og jeg synes selv, det er uretfærdigt. Men jeg vil ikke sammenligne mig med det andre, siger hun og fortsætter:

- Men jeg har en følelse af uretfærdighed. Det tror jeg, at alle ville have, når vi alle vil det så meget. Men jeg er glad for, at jeg har Martin. Ham kan jeg regne med, og jeg ved, at jeg også har ham efter det her, og at det kun er begyndelsen på min karriere.

Hiba blev meget berørt under farezonen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ifølge Hiba er hun dog glad for, at hun har valgt at satse hele butikken for at stille op i 'X Factor'.

- Martin har jo allerede sagt, at det her kun er starten på vores samarbejde, og det er jeg simpelthen så glad for, siger hun og fortsætter:

- Jeg vil jo det her så meget, og det har været en vild rejse for mig både vokalmæssigt og følelsesmæssigt. Det ramte mig hårdt at stå i farezonen og ikke føle, at jeg er god nok, men jeg vil gøre alt for at bevise, at jeg godt kan, og det her er ikke det sidste, I har set til mig.

'X Factor'-eventyret er slut for Hiba. Foto: Tariq Mikkel Khan

Chok: Det er slut

