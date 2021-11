- Det er sørgeligt

Mandag aften var Sofie Linde og Anna Thygesen på besøg i Aftenshowet på DR for at diskutere den længe ventede dokumentar 'Metoo: Sexisme bag skærmen'.

I dokumentaren fortæller flere kvinder om deres oplevelser med krænkelser og sexisme gennem deres tid på tv-stationen.

Og det har gjort stort indtryk på Sofie Linde, som sidste år holdt en tale til Zulu Comedy Galla, der skulle vise sig at puste nyt liv i MeToo-debatten.

- Jeg er så taknemmelig for de kollegaer, som har modet til at stille op i den her dokumentar. Hver gang vi hører vidnesbyrd, hver gang vi hører, hver gang vi hører beretninger, så bliver vi klogere, og så taler vi mere om det, og forhåbentlig et skridt tættere på at komme det til livs, fortæller hun.

En lang række nuværende og tidligere TV 2-ansatte står frem i dokumentaren. Foto: Discovery Networks

Inkriminerende

Anna Thygesen, der tidligere var ansat på TV 2, optræder i dokumentaren. Her beretter hun om en grænseoverskridende oplevelse med en tidligere chef, som hun efterfølgende har sat navn på over for Ekstra Bladet. Ifølge hende er der tale om Michael Dyrby, der er ansvarshavende chefredaktør på B.T.

Den konkrete episode, som hun gengav i 'Aftenshowet', benægter Michael Dyrby over for Ekstra Bladet skulle have fundet sted, hvilket leder værten, Mette Bluhme Rieck, til følgende spørgsmål.

- Det er 13-14 år siden. I har fået lidt alkohol, det er efter en julefrokost. Kan du ikke lige så godt huske forkert som ham?

Spørgsmål som disse provokerer Sofie Linde, da det ifølge hende vidner om, hvor lang vej der er igen.

- Jeg synes stadig, at vi kæmper med at finde et sprog og en måde at tale om det her på. Så vi ikke ender med de spørgsmål, som i lige har stillet, som er inkriminerende på mange måder. Hvis vi skal bevæge os i en konstruktiv retning, skal vi blive sindssygt konkrete, når vi taler om MeToo, lyder det fra Sofie Linde.

Sofie Linde fortæller i aftenshowet, at hun har modtaget flere dødstrusler siden hendes tale til Zulu Comedy Galla. Foto: Mogens Flindt

Nævn én

Ifølge Sofie Linde er vi altså langt fra i mål med opgøret med den sexistiske kultur, der hersker. Hun efterspørger mere konkretisering i debatten og et opgør med de spørgsmål, der sår tvivl om kvindernes troværdighed.

- Nævn mig én kvinde, der er blevet taget i at lyve om det her. Nævn mig én. Et konkret eksempel. Der er ikke nogen, siger Sofie Linde og tilføjer:

- Så hvorfor bliver vi ved med at holde det op i mod de her vidnesbyrd? Det forstår jeg slet ikke.

- Det er sørgeligt at opdage i dag, at vi faktisk ikke er kommet særlig langt, slutter hun af med.

