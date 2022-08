- Det et dit problem - ikke mit!

Britiske Steve Toussaint har ikke meget til overs for dem, som mener, han har den forkerte hudfarve til 'House of the Dragon'

AMSTERDAM (Ekstra Bladet): Da britiske Steve Toussaint blev castet til rollen som Corlys Velaryon i 'House of the Dragon' medførte det flere racistiske kommentarer fra folk, som ikke mente, at den rolle var tiltænkt en sort mand.

Ekstra Bladet mødte 57-årige Steve Toussaint til den europæiske premiere på den kommende HBO Max-serie, hvor skuespilleren med de barbadiske rødder satte ord på de følelser, der fulgte med rollen.

- Når du laver et tv-program, uanset hvor og hvornår det finder det, så afspejler det stadig den tid, det rent faktisk blev produceret.

- Vi lever i en verden, jeg gør i hvert fald, hvor der findes mennesker, venner og kollegaer, i alle farver og racer. Jeg er meget heldig, hvad det angår, og jeg tror, at det er den vej verden går, siger Steve Toussaint.

Det giver ingen mening, at folk kan affinde sig med drager, men ikke en sort person, siger Steve Toussaint. Foto: HBO Max

Han finder det grænsende til det latterlige, at folk tilsyneladende godt kan sluge en fantasy-serie med drager, men når en sort mand med penge dukker, så falder kæden af.

- Hvis du har et problem med at se en fantasy-serie, hvor det er helt fint, at der er drager, og folk genoplives fra de døde, men at en sort person med nogle penge er dit problem, så er det virkelig dit problem - ikke mit! Jeg kan ikke rigtig engagere mig i det, for der er ingen logisk forklaring på det. Så de personer der er oprørte over det, de må forblive oprørte.

Steve Toussaint kan opleves som Corlys Velaryon, når 'House of the Dragon' har premiere på HBO Max 22. august. Pr-foto

Den rette løsning

En af hovedarkitekterne bag serien, manuskriptforfatter og producent Ryan Condal er da heller ikke i tvivl om, at valget af Steve Toussaint er det rette.

Og George R. R. Martin, som har skrevet de bøger, serierne er baseret på, har tidligere fortalt Ryan Condal, at han overvejede at gøre medlemmerne af Velaryon-familien sorte.

- Det blev bare siddende i mig, og da vi overvejede, hvordan vi skulle befolke verdenen på en interessant måde, der forblev tro mod kildematerialet, føltes det som en interessant ting at gøre.

- Det var bare et meget stærkt billede for mig, og det var en måde, hvorpå vi kunne introducere et interessant og mangfoldig hold til serien, der også var stærke, havde indflydelse, og som kongen lyttede til, siger Ryan Condal til Ekstra Bladet.

