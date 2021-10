Det farligste sted: - Det var forfærdeligt

Claudia Rex og Freja Kirk var bestemt ikke glade for at havne i omdans

Følelserne sad uden på tøjet, da det stod klart for Claudia Rex og Freja Kirk, at de skulle i omdans under fredagens 'Vild med dans'.

Selvom de gik videre, var de stadig påvirkede, da Ekstra Bladet mødte dem til en snak efter fredagens afgørelse.

- Det var forfærdeligt. Det var dejligt at danse igen. Fordi man danser for livet. Men det er en totalt ud ad kroppen oplevelse, fortæller Freja Kirk, der suppleres af Claudia Rex:

- Vi lå der, hvor vi lå, så vi var forberedt.

Freja Kirk havde tænkt, at det godt kunne være de to kvinder, der måtte på gulvet igen.

- Vi ender nok i omdans, tænkte vi. Vi lå det farligste sted.

Parret ved godt, at det drejer sig en del om at være populær hos seerne, hvis man vil skaffe sig stemmerne, og de tager derfor også fredagens manglende støtte til efterretning.

- Det er en popularitetskonkurrence. Vi må gøre os mere umage næste gang, lyder det fra Freja Kirk.

Parret kan nu se frem til en samba i næste uge. Foto: Jonathan Damslund

Tager den

Efter kvindernes første dans blev det pointeret, at de lavede et par fejl, men det er ikke noget, der kan slå dem ud.

- Vi kom lidt off. Jeg lavede noget mærkeligt noget. Vi kom hurtigt videre, lyder det fra Claudia Rex.

- Jeg tager den på min kappe, understreger den professionelle danser, der hurtigt for svar fra sin partner:

- Det er jeg jo super glad for, siger Freja med et grin.

Parret gik videre til næste fredag, men Abdi Ulad måtte forlade konkurrencen. Abdi havde ikke den letteste start på sit liv i Danmark. Det kan du læse meget mere om her (+).