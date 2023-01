Det gik sgu stærkt: Succes-serie forlænges allerede med ny sæson

HBO-guldkalven 'The Last of Us' har nærmest kun lige haft premiere på sæson 1, hvor man aktuelt er nået til anden episode, men fans har mere i vente, afslører giganten nu overraskende hurtigt

HBO har i dag forlænget kæmpeserien 'The Last of Us' med en sæson 2, og det er sket hurtigere, end en dødelig svamp med tilhørende zombie-virus kan sprede sig.

Det er konklusionen, efter at streaminggiganten allerede nu melder ud, at det ikke bliver ved sæson 1 af årets største serie i HBO-universet.

Serien, der bygger på et videospil til Playstation, kommer med andre ord til at glæde fans verden over en rum tid endnu.

Idet 'The Last of Us' ikke kan bingewatches (udtryk for at se mange eller alle afsnit af en serie lige efter hinanden, red.), men derimod blot kommer med kun ét ugentligt afsnit fortløbende, er man pt. kun nået til episode 2.

Alligevel har man altså allerede nu målt og vejet succesen, erkendt at den er enorm og valgt at forny løjerne.

'Jeg er ydmyg, beæret og helt ærligt overvældet over, at så mange mennesker har tunet ind og connected med vores genfortælling af Joel og Ellies rejse. Samarbejdet med Craig Mazin, vores utrolige cast og crew og HBO overgik mine i forvejen høje forventninger', siger Executive producer, Neil Druckmann, som også i sin tid var kreativ direktør for Playstation-spillet, i en officiel udtalelse.

I hovedrollerne i serien ses Bella Ramsey og Pedro Pascal. Man må antage, at de også er med ombord i sæson 2. Premieren på denne er endnu ikke meldt ud. Foto: HBO Max

'Nu har vi den absolutte fornøjelse af at kunne gøre det igen med sæson 2! På vegne af alle hos Naughty Dog & PlayStation, tak!', lyder det.

Den hurtige udmelding forbløffer, men at serien fornys med endnu en sæson, kommer som en mindre overraskelse end amen i kirken.

'The Last of Us' har modtaget kæmpe ros verden over for dets flotte apokalyptiske univers, selv om handlingen med mennesker i krise i en mennesketom verden fyldt med zombier er set før.

På filmvurderingssiden Rotten Tomatoes har serien en fantastisk rating på 97 procent. Også Ekstra Bladets anmelder var begejstret for premiereafsnittet. Læs anmeldelsen her.