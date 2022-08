AMSTERDAM (Ekstra Bladet): Med bærende roller i storsatsningen 'House of the Dragon', står australske Milly Alcock og britiske Emily Carey foran deres helt store gennembrud.

22-årige Milly Alcock spiller den unge udgave af kongens datter, prinsesse Rhaenyra Targaryen, mens 19-årige Emily Carey spiller den unge udgave af Alicent Hightower, som er datter af kongens nærmeste rådgiver.

De to piger starter ud som bedste veninder, men da Alicent Hightower skal gifte sig med kongen, bliver venskabet naturligt nok sat på prøve.

- Det er mærkeligt at gifte sig med sin bedste venindes far, siger Emily Carey, da Ekstra Bladet møder hende og Milly Alcock i forbindelse med den europæiske forpremiere på 'House of the Dragon' i Amsterdam.

- Ja, det gør man bare ikke, siger Milly Alcock.

- Jeg har ikke prøvet det personligt, men respekt til dem, der har, lyder det fra Emily Carey, før hun sætter lidt mere seriøse ord på en serie, hvor kvinders ord og rettigheder ikke vægter meget.

Pigerne er da heller ikke selv skyld i, at det umage par finder sammen.

- Det ændrer alt, men ingen af beslutningerne bliver taget af pigerne, men af mændene omkring dem. De bliver dikteret af andre, siger Emily Carey.

Australske Milly Alcock spiller den yngre udgave prinsesse Rhaenyra Targaryen i 'House of the Dragon'. Her ses hun på den røde løber til seriens europæiske forpremiere i Amsterdam. Foto: Bart van der Putten

I 'House of the Dragon' gifter Emily Careys karakter sig med sin bedste venidnes far. Her er hun på den røde løber i Amsterdam. Foto: Bart van der Putten

Og så starter nedturen.

- Det hjerteskærende ved, at se venskabet blive skyllet ud, er, at ingen af dem er i kontrol. De er bare nødt til at lade det ske, og det er frygteligt at se på og frygteligt at spille, siger Emily Carey.

- Ja, det var meget trist.

- Hvordan tackler karaktererne kvindehadet i serien?

- På vidt forskellige måder, men det er ligesom præmissen for serien. Det er det, det hele handler om, lyder det nærmest i kor.

- Alicent og Rhaenyra er vidt forskellige personer og kaster lys over, hvordan kvindehadet håndteres igennem den måde, de to piger navigerer på. Alicent vil gerne tilfredsstille andre, og så siger jeg ikke mere, siger Emily Carey.

- Og Rhaenyras kan godt lide at tilfredsstille sig selv. Lad os bare sige det. Det synes jeg, siger Milly Alcock.

