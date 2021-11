Svend Erik og hans udkårne Ilse bragte smilene frem hos seerne i sidste uge, da de to blev enige om at tage på romantisk weekend i 'Landmand søger kærlighed', som havde sæsonafslutning tirsdag aften.

Der var amoriner i luften mellem de to, og de så ud til at nyde hinandens selskab. Derfor kom det nok også som et chok for de fleste, da den 73-årige landmand og hans udkårne pludselig sad grædende over for hinanden, idet Ilse åbnede sig op over for Svend Erik.

- Jeg kunne mærke på Ilse, at når jeg nærmede mig hende, begyndte hun at trække sig tilbage, og så spurgte jeg hende, hvad det gik ud på, siger Svend Erik og fortsætter:

- Ilse har været gift før, og det havde været så hårdt for hende at komme ud af det. Pludselig kunne hun mærke, at hun var bange for at blive forelsket. Det gør ondt på mig, at hun havde det sådan og ikke kunne blive forelsket igen, lyder det videre.

Når sønderjyden kigger tilbage på hændelsen, ville han trods omstændighederne have ønsket, at han og Ilse havde delt brudesuiten.

- Vi kunne da godt have sovet sammen, for jeg er en voksen og fornuftig mand. Der kunne vi for første gang have haft en snak sammen uden kameraer og mikrofoner. Det ville jeg gerne have gjort - der kunne måske opstå følelser, siger sønderjyden, der indrømmer, at han blev ked af det.

Svend Erik venter med at kaste sig ud i at finde den eneste ene, selvom bejlerne tikker ind. Foto: TV 2

Selvom Svend Erik og Ilse er gode venner i dag og stadig taler sammen, skal han ikke ud i noget med kærligheden lige foreløbig, indrømmer landmanden.

- Der er kommet så mange henvendelser fra unge mennesker, hvis mor gerne vil have mig som kæreste.

- Det er overvældende, for det havde jeg slet ikke regnet med, men jeg tager lige en dyb indånding og ser tiden lidt an. Jeg håber i hvert fald, at det bliver sidste gang, jeg skal ud at finde en kæreste, når tiden kommer til det igen, slutter landmanden af med at sige.

