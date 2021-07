27-årige Amanda Sascha fra DR-programmet 'De dyre piger' har haft en traumatisk barndom med voldsomt omsorgssvigt i hjemmet.

Hun voksede op i et hjem med en mor, der både drak og tog stoffer, og som 14-årig blev hun smidt ud hjemmefra og måtte derfor flytte på ungomdspension.

- Jeg havde ikke noget valg. Min mor tvang mig til at flytte. Jeg måtte ikke bo hjemme hos hende, og hun havde stadig forældremyndigheden, så hun bestemte, at jeg skulle derhen, hvis jeg ikke gjorde det frivilligt, ville jeg blive anbragt der, siger Amanda til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Det har været rigtig hårdt. Jeg føler, at min barndom blev taget fra mig. Det har ikke været sjovt, det har været et hårdt liv.

Før hun blev smidt ud hjemmefra havde Amanda til opgave at tage sig af sine mindre søskende.

- Der var mange ting, jeg ikke kunne gøre med mine venner og veninder, fordi jeg skulle være mor for mine søskende. Der var ingen andre til at tage sig af dem. Jeg ønskede, at de havde det godt.

På billedet ses Amanda med sin lillebror i programmet 'De dyre piger', de er taget ud for at genopleve barndommens minder. Foto: Niels Borup

Kan ikke overskue det

Sidste gang Amanda havde kontakt til sin mor, var, da hun som teenager ifølge hende blev smidt på porten.

- Hun har skrevet til mig enkelte gange. Men jeg har ikke svaret hende. Jeg kan ikke overskue at tage vare på hende i mit liv. Hvis hun er i mit liv, skal jeg hver dag være bange for, om hun drikker sig virkelig fuld eller vil tage sit eget liv, siger Amanda.

Den traumatiske barndom sidder stadig dybt i Amanda den dag i dag, og snakken om børn er derfor et meget ømt punkt for hende.

- Det er svært for mig at skulle se, hvornår jeg skal få børn. Jeg drømmer om at få børn, men jeg vil gerne have, at mit liv skal være perfekt først. På grund af min egen opvækst er jeg så bange for selv at fejle. Derfor vil jeg gerne have et perfekt liv, inden jeg sætter børn til verden.

I DR-programmet 'De dyre piger' afviser Amandas mor datterens udlægning af barndommen i hjemmet og fortæller, at hun ikke kan genkende Amandas fortælling. Amandas mor har ikke ønsket at medvirke i programmet eller stille op til interview.