Det havde ingen regnet med

Amanda Sascha blev kendt, da hun tidligere på året tonede frem i DR-programmet 'De dyre piger' og fortalte om den luksus, hun elsker at omgive sig med til hverdag.

Derfor blev mange nok overraskede, da hun kunne afsløre, at hun havde deltaget i 'Robinson Ekspeditionen'. Og endnu flere er nok overraskede over, at den dyre pige nåede hele vejen til finaleafsnittet i TV3-programmet.

- Jeg havde ikke regnet med at nå så langt selv, og det var der nok heller ikke nogen hjemme i Danmark, der havde regnet med, siger hun med et grin til Ekstra Bladet.

I finaleafsnittet får den da også alt, hvad den kan trække. Først sender Amanda Sascha konkurrenten Oliver hjem, da hun slår ham eftertrykkeligt i en duel.

Amanda Sascha slog Oliver i duellen ganske overbevisende. Foto: Nent Group Danmark

Og efterfølgende sikrer hun sig en overbevisende andenplads i dysten og slår både Ralf og Katrine. En præstation, der overgik hendes egen forventning.

- Jeg tænkte: 'Åh gud, jeg klarer den aldrig. Jeg ryger ud nu'. Mit hoved gik helt i panik, for jeg er jo hverken den hurtigste eller den stærkeste på holdet. Men da vi fik forklaret det med labyrinten, tænkte jeg, at det er jeg god til, siger hun og tilføjer:

- Og da jeg kommer op og får andenpladsen, er jeg bare så stolt af mig selv. Det var virkelig et kæmpe klap på skulderen til mig selv, når man lige har skullet høre på, at man bare er på badeferie. Så fik jeg bevist, at jeg fandme godt kan.

Kunne ikke kende sig selv

Amanda Sascha ender dog med at blive slået på målstregen af Katrine, der tager den sidste plads i finaleudfordringen. Og det betyder, at hun efter 44 dage kan vende tilbage til virkeligheden.

- Det var sygt mærkeligt at komme ud. Jeg fik min telefon i hånden, og jeg kunne ikke engang finde ud af at låse den op. Og jeg har den bare konstant i hånden, men den var så fremmed for mig, siger hun og fortsætter:

- Jeg var helt i chok over, hvor hurtigt kroppen skyder det der teknologiske fra sig. Det går hurtigt med at lære det igen, men det var som om, at jeg aldrig havde holdt en telefon i hånden før. Det var så mærkeligt.

Amanda Sascha havde ikke selv regnet med, at hun kunne klare sig så godt. Foto: Nent Group Danmark

De teknologiske udfordringer var da heller ikke den eneste forandring, hun kunne spore.

- Det der med at se sig selv i spejlet - fuck, det var sindssygt. Jeg kunne slet ikke kende mig selv. Jeg havde fået udgroninger, mit hår var blevet helt afbleget af solen, og jeg var blevet helt mørk og ti kilo mindre.

- Jeg var helt beskidt og havde fedtet hår, så det var det bedste bad, jeg nogensinde havde fået. Jeg stod ude under bruseren i næsten to timer, tror jeg. Og bare duften af shampoo - det var helt ekstremt sindssygt. Normalt dufter shampoo godt, men det var som om, at lugtesansen bare eksploderede, fordi jeg ikke havde duftet til noget så intenst i så mange dage, siger Amanda Sascha.

