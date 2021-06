- Det kan ændre rigtig meget

Da Reality Awards onsdag aften løb af stablen, var realitydeltageren Mick Skov med i kapløbet om at løbe med prisen for årets bedste øjeblik.

Han var nomineret for øjeblikket i 'Singletown', hvor han afslørede, at han er transkønnet.

Det blev desværre ikke Mike, der løb med prisen, men blot det at være nomineret har betydning flere end bare Mick, fortæller flere realitydeltagere, som Ekstra Bladet har talt med forud for showet.

- Det er helt fantastisk, at Mick har fået den mulighed, og jeg synes, Mick er helt fantastisk. Jeg har været inde og følge ham. Han er også med til at åbne folks øjne for, hvad det vil sige at være transkønnet, hvad det vil sige, og hvad det betyder, siger reality-deltageren Sasha Louise og tilføjer:

- Det er med til at ændre rigtig meget inden for tv-branchen. Det er med til at tage nogle større emner op og få os til at virke lidt klogere, end hvad vi måske ser ud til i starten.

Også hovedpersonen selv anså det som en stor ting, at han var nomineret.

- Kan det betyde noget for reality-genren med sådan et øjeblik frem for to personer, der står og skændes?

- Ja, det synes jeg. Jeg ved godt, at reality handler meget om drama og intriger, men det kan også være meget mere end det, og det fortjener mere end det, siger Mick Skov og fortsætter:

- Jeg synes, det er et stort øjeblik og måske også et bedre øjeblik, hvis man kan sige det, end et drama. Det betyder meget personligt, og der er også flere følelser involveret, siger Mick Skov.

Noget vej endnu

Reality-deltageren Amir Afify Kühlmann, der medvirker i det første homoseksuelle dating-program i Danmark, 'Prince Charming', mener dog, at der er plads til forbedring i genren.

- Der er noget vej endnu. Lige nu handler det om, at folk bliver repræsenteret, fordi de er forskellige. Det burde hellere være sådan, at det bare var kønsneutralt. Altså at man ikke fokuserer på at gøre plads til folk, fordi de er 'anderledes'. Hvorfor kan vi ikke alle være lige?

- Det er vel ligegyldigt, om det er et homo-program, lesbisk-program eller hetero-program. Smid alle ind i alle programmer, siger han.

