Det er et vildt eksperiment, 29-årige Sebastian Søvsø har kastet sig ud i.

Han har aldrig haft en kæreste, og så har han det ret stramt med at komme fysisk tæt på nye mennesker. Alligevel har han sagt ja til at blive 'Gift ved første blik' - til at dele seng, værelse og tilværelse med en fremmed mand i flere uger.

I det populære DR-program er Sebastian Søvsø blevet smedet sammen med Anders Reinholdt Jonssen, der ligger i den helt anden ende spektret, når det kommer til fysisk kontakt.

- Jeg vidste, at det ville blive en udfordring for mig og os det der med berøring. Eksperterne havde fortalte, at vi lå i hver vores ende af skalaen, siger Sebastian Søvsø til Ekstra Bladet.

I aftenens afsnit bliver emnet derfor taget op af det nygifte par under deres bryllupsrejse på Mallorca.

Annonce:

- Det var helt klart en lettelse at få sagt, hvordan jeg har det med det. Det var faktisk Anders, der bragte emnet op. Han spurgte direkte, hvordan jeg havde det med fysisk berøring, og det var rart at få fortalt, at det har jeg det svært med, hvis ikke det er en nær relation eller en, jeg er fysisk tiltrukket af, siger han.

På bryllupsbilledet overgiver Sebastian sig og holder lidt om Anders. Foto: Snow Produktions/DR

- Hvorfor tror du, at du at det sådan?

- Jeg ved det ikke. Sådan har jeg altid haft det, og jeg talt med mange, der har det på samme måde. Det ville også være underligt, hvis vi to skulle gå hånd i hånd ned ad Strøget, synes du ikke, spørger Sebastian Søvsø og fortæller, at han sagtens kan give sine venner og sin familie et kram.

- Bare ikke for længe. Så bliver det akavet.

Ud over lettelsen over at få sagt, hvordan han har det med berøring, så var reaktionen fra Anders Reinholdt Jonssen også positiv.

Annonce:

- Han tog det fint, og det var vigtigt, at vi fik talt om det. Jeg vidste, at jeg ville trække mig, hvis det ville blive for omklamrende. Jeg har altid tænkt, at det ville såre den anden, at jeg har det sådan, for det kan let føles som en afvisning. Men jeg lærte virkelig, at det ikke er så slemt at sige tingene, siger Sebastian Søvsø, der i det nye ægteskab også udfordrede sig med berøringer.

Presset

- Jeg prøvede lidt at presse mig selv nogle gange, men jeg følte, at det var lidt mærkeligt. Og det blev en gennemgående ting mellem Anders og jeg. Vi blev aldrig uvenner over det, men det var da en ting, siger han.

Ifølge Sebastian Søvsø blev det med berøring af sin nye mand lettere, når parret havde fået et par drinks. Og dem fik de nogle stykker af på deres bryllupsrejse.

- Når alkoholen går ind, slapper man mere af. Man mister hæmningerne. Jeg ville heller aldrig stå og danse alene på et diskotek, hvis jeg var ædru, siger han.

Hvordan det går Sebastian og Anders samt de fire øvrige par i 'Gift ved første blik' dette efterår, kan følges på DR hver torsdag.

Kom med bag kameraet: Det ser du ikke i 'Gift ved første blik'

Her er den sære historie bag 'Gift ved første blik'