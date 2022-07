Det kommer IKKE til at ske

Rygter om, at fanfavoritterne Eleven og Dustin kommer til at få fremtrædende roller i den kommende 'Stranger Things'-spinoff bliver nu godt og grundigt afvist af seriens skabere.

- Jeg har hørt rygter om en Eleven-spinoff, selv en Dustin-spinoff, men det bliver noget helt andet, siger brødrene Matt og Ross Duffer i den nyeste udgave af podcasten 'Happy Sad Confused', skriver Cnet.

Idéen er, ikke at følge endnu et laboratoriebarn, forlyder det.

- Det har vi gjort. Jeg mener, jeg ved ikke, hvor mange timer, vi allerede har brugt på at udforske alt det. Så det bliver meget anderledes.

Vært Joshua Horowitz spørger så, om spinoff-serien vil foregå i et familiært miljø med kendte karakterer, eller om det bliver '1000 procent anderledes'.

- Det sidste, lyder svaret fra Duffer-brødrene, som allerede i maj bekræftede over Variety, at de havde en idé til en spinoff, men at de endnu ikke havde afsløret den for Netflix.

Eleven, som spilles af Millie Bobby Brown, får ikke hovedrollen i kommende 'Stranger Things'-spinoff, siger seriens skabere. Foto: Netflix

Gaten Matarazzos Dustin-figur bliver heller ikke omdrejningspunktet i 'Stranger Things'-spinoff. Til venstre ses Finn Wolfhard, der spiller Mike Wheeler. Foto: Netflix

Selve måden at fortælle historier på, vil de dog bevare, og nævner Steven Spielberg og Wes Craven som inspirationskilder. Så mere end noget andet, vil spinoff-serien forsøge at blive i den zone, siger brødrene i podcasten.

Først venter dog en femte og sidste sæson af 'Stranger Things', som forventes at få premiere i 2024.

