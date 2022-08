Instruktør og producent David Leitch bekræfter nu, at han arbejder på en opfølger til actionbraget 'Nobody' fra 2021.

- Jeg tror, alle er helt oppe og køre over det. Alle involverede siger bare 'fuld fart frem'. Vi er i gang med manuskriptet, siger Leitch til Collider.

I 'Nobody' spiller Bob Odenkirk, kendt fra 'Breaking Bad' og 'Better Call Saul', en kedelig forstadsfar, der springer ud som dræbermaskine. Der leveres smæk for skillingen, og filmen var et bio-hit hos både anmeldere og publikum.

- Vi havde det så sjovt med at lave den. Kelly (McCormick, medproducent, red.) og jeg havde et brag, skuespillerne havde et brag, filmselskabet elskede resultatet. Det kommer til at ske, så hurtigt som muligt, siger David Leitch, der virkelig tror, 'Nobody' returnerer til det store lærred.

- Ja, jeg gør ... fordi der er de her bestemte rejser, man tager på, som bare er helt specielle for alle involverede personer. Og det her var en af ​​dem. Og jeg tror, ​​vi alle vil tilbage og lege i det univers, og vi ønsker at se Bob bringe den karakter til live igen, siger Leitch.

I 'Nobody' bliver Bob Odenkirk angrebet fra alle sider, men han har ikke fået nok. Pr-foto

Det er Derek Kolstad, der skabte John Wick, som har skrevet 'Nobody', mens Connie Nielsen spiller Bob Odenkirks kone.

Den danske skuespillerinde har også tidligere ytret ønske om en opfølger.

- En af de ting, vi snakkede om, da vi indspillede 'Nobody', var, hvorfor mødte de hinanden i Italien? Hvad lavede hun der? Og hvad er det, vi ikke ved, om hende?

Det får vi måske snart svar på i 'Nobody 2'.

'Nobody' kan i øvrigt streames på Viaplay. David Leitch er også aktuel med et andet hæsblæsende actionbrag, hvor superstjernen Brad Pitt måtte trække i land på den røde løber.

