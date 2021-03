- Det kunne jeg aldrig finde på

Oh Land slap for at være bøddel fredag aften, da Blachman noget overraskende valgte at sende sin egen gruppe hjem

Fredag aften endte Thomas Blachmans gruppe Neva & Ida i farezonen for anden gang i træk.

Endnu engang var det mod en af Martin Jensens solister - denne gang Vilson.

Dermed så det ud til, at det var dommeren Oh Land, der igen skulle være bøddel og tage den afgørende beslutning om, hvem af de to der skulle forlade konkurrencen.

Blachman kom dog noget overraskende Oh Land til undsætning og smed sin egen gruppe hjem, inden den kvindelige dommer havde nået at give sit valg til kende.

- Der er ingen tvivl om, at det altid er en ubehagelig situation at sidde i, når man skal vælge en fra på denne her måde, siger Oh Land til Ekstra Bladet, da vi fanger hende efter fredagens liveshow over telefonen.

Kæmpe chok: - Det gør virkelig ondt

- Men jeg følte mig mere klar til det denne her gang, for det er mindre kompliceret, når man sidder i det igen med en gruppe, der har stået i farezonen tidligere. Men når det er sagt, så synes jeg, det var et meget modigt valg af Thomas, siger hun.

- Der er flere, der spekulerer i, om han gjorde det for at skåne dig, efter du har fået meget negativ respons på, at du smed Hiba ud frem for Neva & Ida i sidste uge. Hvad tænker du om det?

- Jeg ved ikke, hvad der ligger til grund for hans valg. Men set ud fra konkurrencen og hele formatet, synes jeg det var et sejt og modigt valg, siger hun og fortsætter:

- Men jeg ville aldrig nogensinde selv gøre det. For jeg ved, hvor meget jeg kæmper for mine deltagere, og derfor synes jeg også, det var et meget modigt valg.

Blachman valgte at smide sin egen gruppe ud fredag aften. Foto: Lasse Lagoni/TV2

- Men tror du, han gjorde det for at skåne dig?

- Det tror jeg faktisk ikke. Han ved godt, at jeg er en voksen kvinde, der sagtens kan finde ud af at gøre mit arbejde selv. Men med det her lavede han et statement, og det har jeg respekt for.

Kæmpe chok: Blachman smider sin egen gruppe ud

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Hiba var den første til at ryge ud af 'X Factor', og Martin Jensen var totalt uforstående over for Oh Lands beslutning.

Hård uge

Oh Land lægger ikke skjul på, at hun har haft en hård uge siden sidste fredag. Efter hun valgte at sende Hiba ud af konkurrencen, har hun nemlig modtaget en lang række hadefulde og grove beskeder.

- Jeg synes, sidste fredag var en rigtig hård dag, hvor jeg skulle tage den meget ubehagelige beslutning og samtidig blive udsat for de her meget ondskabsfulde og hårde kommentarer, siger hun og fortsætter:

- Jeg forventer, at der bliver kommenteret i kraft af det arbejde, jeg har, og det er også fint, at folk er uenige, og at folk har stærke meninger, men jeg må indrømme, at jeg har været meget overrasket over den meget voldsomme og hadske tone, jeg har oplevet. Og det gør mig især ondt at høre, at mange af deltagerne, som er meget unge, også har oplevet det samme.

Blachman: - Det var op ad bakke

Derfor var hun også glad for, at der under fredagens 'X Factor' blev sat fokus på den gode tone.

- Det har været meget rørende, for det er meget barskt, og jeg kan ikke lade være med at blive trist, når jeg tænker på mine egne børn, der en dag skal ud og finde rundt i den her jungle, hvor der ingen styring er. Derfor er jeg glad for, at det bliver taget op, så der forhåbentlig kan ske en ændring.

Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, har anmeldt fredagens liveshow, og han er langtfra begejstret. Læs hans anmeldelse her (+).