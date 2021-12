Det kunne være endt helt anderledes

Kristin Davis gjorde karakteren Charlotte York legendarisk i tv-serien 'Sex And The City'.

Men faktisk kunne det være endt meget anderledes, da hun faktisk gik efter en af hovedrollerne i tv-serien 'Venner'.

Det afslørede hun, da hun gæstede James Cordens talkshow.

- Jeg tror ikke, vi kan sige, at jeg var meget tæt på, for jeg tror, jeg var én ud af cirka 8.000 unge kvinder, der gik til audition på rollen som Monica. Og Courteney Cox fik den, fortalte Kristin Davis til James Corden.

Køber en Porsche

Davis, der er aktuel i 'Sex And The City'-spin-off'et 'And Just Like That', afslørede samtidig, at hun og Courteney Cox faktisk var venner på tidspunktet, hvor rollen skulle besættes.

- Courteney og jeg var i den samme yoga-klasse på det tidspunkt, og vi plejede at hænge ud. Resten af os var arbejdsløse skuespillere eller tjener-typer, og vi hang ud sammen efter yoga.

- En dag sagde Courteney 'vil du med mig ud og shoppe? Jeg har lavet et pilotafsnit, og jeg har en rigtig god fornemmelse, jeg tænker, at jeg skal købe mig en Porsche'. Vi tænkte 'Wow, er hun seriøs?'. Det var 'Venner', og det gik jo ret godt, forklarede Kristin Davis.

Courteney Cox har siden fortalt, at hun faktisk gik efter rollen som Rachel Green i 'Venner', der blev produceret fra 1994 til 2004.

Kristin Davis endte som bekendt i stedet med rollen som Charlotte York i 'Sex And The City', der blev skabt i årene 1998 til 2004.