- Det lort gider jeg ikke

Lise Rønne fik stor ros for sin præstation som vært under fredagens 'X Factor'. Men en særlig kommentar gider hun ikke at høre på

Fredag aften indtog den tidligere 'X Factor'-værtinde Lise Rønne atter 'X Factor'-scenen, efter at have været væk fra programmet i ni år.

Med blot en uges varsel trådte den rutinerede vært nemlig til, da det stod klart, at komiker Melvin Kakooza alligevel ikke kunne være vært i årets 'X Factor' grundet sygdom.

Selvom det er mange år siden, at Lise Rønne stod på 'X Factor' sidste gang, var roserne mod den rutinerede vært mange fredag aften.

- Hvor er du dygtig, Lise. Totalt i topform, som om du aldrig har været væk. Du kører bare. Der er få mennesker i Danmark, der kan levere det der, lød det fra Thomas Blachman, da han fra dommerbordet sendte en særlig ros til Rønne for hendes præstation.

En lang række seere stemte i, og både i Ekstra Bladets liveblog og på 'X Factors' Facebook-side strømmede det ind med rosende ord til Lise Rønne.

Selv nød hun også at være tilbage på scenen.

- Jeg synes, det var rigtig dejligt. Jeg synes, det var mere afslappende, end jeg huskede det, og det var dejligt at være i denne her lille boble igen med deltagere og dommere, siger hun med et grin, da Ekstra Bladet taler med hende umiddelbart efter fredagens liveshow.

Lise Rønne har taget over som vært, efter Melvin Kakooza blev sygemeldt. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

'Rigtig dejligt'

Den store ros er da heller ikke gået ubemærket hen hos 42-årige Rønne.

- Det er selvfølgelig bare rigtig dejligt og meget rørende og overvældende, siger hun og fortsætter:

- Jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg er en del af en historik for mange mennesker. Jeg var jo med de første år, hvor det her program bare indtog fladen med et brag, og vi var alle overraskede over, hvor stor en succes det var. Så jeg tror, at det her med, at jeg er tilbage, også tager os tilbage på en måde.

Lise Rønne er glad og stolt over de mange rosende ord, hun har fået med sig efter fredagens liveshow. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

- På de sociale medier var der faktisk mange, der skrev, at de slet ikke behøver at få Sofie Linde tilbage som vært, men at de bare vil have dig - hvad tænker du om det?

- Den slags lort gider jeg ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg går slet ikke op i det, og jeg synes ikke, man skal sammenligne på den måde, siger hun og fortsætter:

- Men jeg synes, det er dejligt, at seerne tager godt imod det.

Og selvom det for nogle måske kan virke overvældende fra den ene dag til den anden at skulle forberede sig på at være vært for et stort show som 'X Factor', så tager Rønne den del med ophøjet ro.

- Faktisk har det været helt stille og roligt. Der er forældre nede i børnehaven, der har sagt: 'Hvordan har du overhovedet tid til at arbejde?', og selvfølgelig er der meget forberedelse, men så er det heller ikke værre, siger Rønne, der glæder sig til at stå på scenen igen næste fredag.

