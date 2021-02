Hvad sker der, når man tager en række kendte danskere og smider dem ind i en boble bestående af benhård militær disciplin krydret med kæft, trit og retning?

Det har Discovery Networks besluttet sig for at finde ud af.

20 kilometers march med 30 kilo oppakning på ryggen og at kaste sig ud fra et fly er blot nogle af de prøvelser, 12 kendte danskere skal igennem, når de kæmper om sejren i det nye program 'Stjerner i trøjen'. I spidsen står skuespiller Dar Salim og tv-vært Jacob Riising.

De to i trøjen. Foto: Discovery

Sidstnævnte indrømmer, at han havde en vis portion skepsis, inden optagelserne gik i gang. En skepsis, der heldigvis blev gjort til skamme.

- Det, jeg var mest urolig for, da jeg hørte om programmet, og hvad de skulle igennem – uden at kunne vinde noget vel at mærke - var, at der ville gå få timer, og så ville de sige, at det ikke var noget for dem alligevel. Navnlig når det er kendte mennesker og ikke 17-18-årige drenge. Men der var flere, der fik enormt meget ud af at komme ind i de her totalt stramme rammer, siger Jacob Riising til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Det overraskede mig, hvor meget de faktisk gik op i det.

Jacob Riising har aldrig set været i forsvaret, da han blev kasseret. Foto: Discovery

Enormt sjovt

Jacob Riising har ikke selv en militær baggrund, da han blev kasseret til session. Han fortæller, at det derfor var spændende at dykke ned i og se de militære principper, der blev anvendt.

- Vi skulle ikke lave soldater ud af de her kendisser. Det handlede om at se på, hvordan man kan blive en bedre udgave af sig selv ved hjælp af militær disciplin, træning og principper. For at det spil skulle virke bedst, lavede man en boble for dem, hvor de fik taget deres mobiltelefoner og alt deres tøj, og så var det bare afsted.

- Du har ikke selv en militær baggrund. Hvordan var det at blive kastet ind i det her miljø?

- Det var enormt sjovt. Dar (Salim, red.) har en militær baggrund, så jeg fungerer som en, der sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor man gør de forskellige ting, og hvorfor vi ikke giver dem mad en hel eftermiddag. Jeg var ham, der spurgte til meningen med galskaben, siger han med et smil.

Deltagerne: Ali Sivandi, Elvira Pitzner, Jesper Skibby, Kevin Andreasen (aka Bro), Laila Friis Salling, Mascha Vang, Mattias Hundebøll, Oliver Bjerrehuus, Signe Lindkvist, Thalia Pitzner, Tobias Hamann og Torben Chris. Programbeskrivelse: I løbet af programmets 10 afsnit bliver deltagerne tildelt point, og dem med færrest point bliver sorteret fra undervejs. De kendte danskere skal igennem en rekruttid og en aspiranttid, før kun fire deltagere står tilbage i finalen, hvor de skal udføre en spektakulær mission. Vis mere Luk

Vild type

Optagelserne varede cirka tre uger og foregik på Bornholm. Her overraskede kendisserne den garvede vært, og han fremhæver selv Oliver Bjerrehuus.

- Han er en ret vild type til daglig, tænker jeg, men at se hvordan han voksede i de her faste rammer, og at se hvordan deltagerne var opsatte på legen i at lege soldater. Det var fedt. Det var virkelig vigtigt for dem ikke at gå glip af, hvad der nu end ventede dagen efter, forklarer han.

- Havde I aldrig problemer med at få dem til at gøre tingene?

- Jo jo, mange gange. Der var nogle af tingene, de ikke gjorde, men så tog vi en snak med dem om, hvorfor det var vigtigt, at de kastede sig baglæns ned i en havn fra tre meters højde, og så gjorde de det bagefter, siger han.

'Stjerner i trøjen' kan ses på Kanal 5 og streamingtjenesten discovery+ fra 4. februar.