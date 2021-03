Dan Laursen bliver om nogen fremstillet som en meget følsom familiefar, der følger sin drøm, men som savner sin familie, fordi han ikke ser dem under 'X Factor', hvor de er adskilt grundet corona.

Det kunne man i hvert fald se i introen til hans optræden fredag aften i 'X Factor'.

Her lød det, at den gode Dan ikke havde set sin forlovede eller sit barn i tre måneder, og at det selvfølgelig var enormt hårdt for ham.

Det er dog en sandhed med modifikationer, hvis man spørger hovedpersonen selv.

- Altså, det passer ikke, at jeg ikke har set dem. Jeg har set dem i brudstykker, hvor vi lige har gået en tur, så jeg får set dem, men ikke så meget, fortæller Dan til Ekstra Bladet.

- Det er så uretfærdigt

Ikke for følsom

Han er dog enig i, at han er en følsom fyr, men at det jo ikke er det, der udgør hele hans personlighed.

- Jeg er jo familiefar, og det er klart, at det er det, som Martin gerne vil illustrere. Men så følsom er jeg altså heller ikke. Det er ikke, fordi jeg knækker i morgen, lyder det med et grin.

Han fortæller, at selvom det er hårdt ikke at kunne se sin familie så meget, fortsætter han ufortrødent med sin rejse i programmet.

- Jeg har sat mig et mål, og jeg skylder over for de danskere, der har stemt på mig, at fortsætte mod det. Det er hårdt at følge sine drømme, og det er måske også det, der afholder mange fra det, men sådan er det bare, lyder det.

Dan Laursen fik fredag aften kritik for at være lidt for meget 'festival', men det er ikke en kritik, der går ham på.

- Jeg lytter ikke rigtig til det. Det er en afspejling af en mening, men jeg følger den vej, som jeg har talt med Martin om, og så skal jeg bare levere varen.

På trods af kritik fra dommerne, redede seerne Dan Laursen ved fredagens live-show. Istedet måtte han og Martin Jensen, sige farvel til Hiba.

