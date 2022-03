Det rene vanvid: Brugte 18.000 kroner på krudt

Det unge par Frida og Charly drømmer om at købe en gård på landet, men en samlet gæld på 94.000 kroner og parrets generelle økonomiske uansvarlighed står i vejen for fremtiden

- I drømmer, som om I har et voksenliv, men hverken jeres alder eller adfærd minder på nogen måder om et voksenliv. I er simpelthen ikke gode til at spare eller betale jeres regninger.

Sådan lyder det kontant fra de økonomiske eksperter i tirsdagens udgave af 'Luksusfælden'.

Det unge par Frida og Charley får ellers udbetalt 26.000 kroner hver måned, og man skulle derfor ikke forvente, at de har problemer med at betale deres regninger.

Men det er dog tilfældet, når parret blandt andet bruger tusindvis af kroner på deres hund, Balder.

Ingen hundeforsikring

Parret har samlet brugt 14.000 kroner på udstyr til deres hund det seneste år.



- Det er nok bare mig. Det er min første hund, og så vil jeg bare gerne give den en masse. Jeg har nok ikke rigtig tænkt over det. Jeg ser nok mere Balder, som et barn end en hund, siger Frida.

Eksperterne forstår dog slet ikke prioriteringen.

- I bruger 3000 kroner på julekalender til hunden, men I har ikke en forsikring, som koster 50 kroner om måneden. Uanset hvor mange timer og penge i bruger, vil I aldrig kunne forklare Balder, at det er jul. Den er fuldstændig ligeglad, siger eksperterne.

Charly bliver positivt overrasket over, at han afdrager 700 kroner om måneden på sin gæld. Det undrer mig lidt, for jeg troede slet ikke jeg betalte til nogen, siger Charly. Foto: Nentgroup.

Krudt og kontanthævninger

Parret har da også dyre vaner, når det kommer til nytårskrudt, hvor de brugte vanvittige 18.000 kroner sidste nytår.

- Det kommer lidt bag på mig. Det var en drengedrøm, der gik i opfyldelse. Men vi kan ikke rigtigt lave om på det, siger Charly til de meget uforstående økonomiske eksperter.

At Charly ikke har tænkt på at betale sin gæld tilbage bliver endnu mere tydeligt, da eksperterne spørger ind til de 20.000 kroner, som er hævet i kontanter.

For kontanterne er nemlig hævet for, at kreditorene ikke kan få deres penge.

- Du har jo været skråt ligeglad med at betale dine kreditorer, siger eksperterne

- Jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg har jeg gjort det, og jeg kan ikke ændre på det, siger Charly.

Masser McDonalds

Udover nytårsfyrværkeri og kontanthævninger har parret også en svaghed for takeaway og specielt MacDonalds, som parret har brugt 12000 kroner på det seneste år. Forbruget var især højt i perioden, hvor de boede i deres gamle lejlighed.

Her skyldte parret nemlig en elregning, og de havde derfor ingen strøm i halvanden måned.

- I den periode, brugte i 15500 kroner på mad, blandt andet på MacDonalds, hvor i spiste 41 ud af 43 dage, siger eksperterne.

- Jeg ved ikke hvad jeg skal sige, vi havde ikke nogen strøm i huset, men det er jo ikke nogen dårlig undskyldning, siger Charly.

Eksperternes synes dog det allermest absurde er, at de 15500 kroner, som parret brugte på mad i den periode, i stedet´ kunne have betalt elregningen på 6500 kroner.

'Luksusfælden' sendes tirsdag på TV3 og kan allerede nu ses på Viaplay.